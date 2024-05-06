腰果眼女神曬男友視角為食片獲讚可愛天花板 入行至今屢傳整容
撰文：崔力生
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34歲的簡淑兒曾參加《2012香港小姐競選》，雖然最後16強止步，但就成功簽約無綫入行。入行後她由TVB娛樂新聞台主播做起，之後曾與許雅婷、袁紫僑和溫心組成女子組合「少女標本」闖樂壇，不過發展一般，組合最後散band收場；之後她重返無綫，做主持、拍綜藝又轉戰拍劇作多方面發展，正當外界覺得她正在上位之時，她卻在2022年宣佈離巢。
回復自由身的簡淑兒不乏工作，先後亮相HoyTV及ViuTV節目，保持人氣。同時，簡淑兒與機師男友麥大力愛得甜蜜，經常出雙入對，被指「好事近」。近日，在內地社交平台有段以「男友視角｜被可愛女友吃飯的樣子治癒」為題的影片，影片主角正是簡淑兒，片中簡淑兒一身便服打扮，內容紀錄她日常四處吃吃喝喝時可愛的樣子，勁GFable，皮膚勁嫩，就算近鏡都見不到毛孔。
網民紛紛大讚：「你真的35歲嗎，看起來很嫩才18歲把」、「35歲都可以皮膚咁靚保養得咁好」、「15歲吧」、「會笑的眼睛」、「仙氣女神」、「對眼真係好靚」、「首席腰果眼」及「可愛天花板」。
雖然暫時名花有主，但簡淑兒一直以來都是不少網民的女神，除了擁有女仔羨慕的巴掌面外，五官標緻，尤其笑起來一對招牌「腰果眼」，電力十足。但亦因為樣子太過標緻，其靚樣一直引起網民熱議，入行至今整容話題從沒有離開過她，簡淑兒曾表示：「其實我是瘦了很多，又箍過牙。我真是沒有整過，已講過很多次，希望大家信我啦。」澄清整容疑雲。
其後簡淑兒更在訪問中表明不想再講：「由我一入行到而家，選完（港姐）出嚟就已經咁講，其實我已經答過無數咁多次，我已經唔想再答喇！如果要繼續講，呢個當然我控制唔到，但係我就選擇咗唔會再答呢個問題！」
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