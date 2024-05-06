前落選港姐日本時鐘酒店穿性感體育裝極誘惑　與男主持墊上做運動

由黃紫恩（Jojo）、馮子亮（Liam）、陳國麟（Doniven）、伍韻婷（Juliana）、葉靖儀（Michelle）、蔡景行（行仔）、陳玟蒽（Jacy）及林桔欣（Jessye）主持的全新旅遊節目《怪宿宿》，帶觀眾跳出平時入住星級酒店的框框，走訪馬來西亞、日本、荷蘭、比利時等地，尋找與眾不同的另類住宿。有用貨櫃箱、吊船、鑽油台改裝成的酒店，亦有以獨特外型作招徠，如仿照蘑菇、積木甚至人類大腸建成的度假屋，遠遠超出你的想像。

今晚（6日）Michelle與行仔玩越野車。

今晚（6日）Michelle與行仔玩越野車。

行仔先是不懂扣安全帶，一開車就跟前車碰撞。

行仔先是不懂扣安全帶，一開車就跟前車碰撞。

今晚（6日）葉靖儀和蔡景行來到泰國，今集葉靖儀先後經歷刺激、興奮、徬徨及驚恐，可以收集大量她的表情包。節目開始二人試玩越野車，估不到的是蔡景行似乎對駕駛一竅不通。先是錯誤撻車，導致車輛溜前，接住不曉扣安全帶，到正式開車時直撞前車，令坐副駕駛座的葉靖儀有點難以接受。

Michelle連續叫凳7次「慢啲呀」，行仔的駕駛技術可想而知。

Michelle原來是女車手一名，過彎技術乾淨俐落。

Michelle原來是女車手一名，過彎技術乾淨俐落。

到正式開車葉靖儀對油門的掌握為「零」，在倒車中車速過高，嚇到葉靖儀連叫了7聲「慢啲呀」，她事後形容過程如坐過山車，同時攝影哥哥亦冒着生命危險記錄過程。意想不到的是葉靖儀手車跟行仔有天壤之別，她仿如女車神上身，無論過彎及對汽車的操控都得心應手，在跟行仔鬥圈速時，更以數秒勝出。

行仔跟Michelle跟今晚入住的酒店房間，多年前曾發生恐怖命案。

Michelle露出忐忑不安的神情。

Michelle鼓起最大勇氣抬起床褥，行仔負責揭起曾經藏屍的床板。

Michelle鼓起最大勇氣抬起床褥，行仔負責揭起曾經藏屍的床板。

刺激完畢來到驚嚇時段，今晚他們會入住芭堤雅一間曾發生命案的酒店房間，屍體被藏在床架內。葉靖儀一入內便顯得很不自在，表情既徬徨又忐忑。驚嚇處的是要掀起床板，睇當日的藏屍位。 葉靖儀緊閉雙目扶着床褥，蔡景行負責掀床板。葉靖儀接受訪問時表示事前參考過案發圖片，感受特別深，她猶有餘悸說︰「其實一去到酒店，周身都覺得唔舒服、好攰同頭痛，同埋覺得有啲凍，喺泰國咁熱都幾怪。」

Michelle咬唇顯得徬惶，要捉住行仔的手壯膽。

攝影師拍攝時出現兩次不可思議情況。

攝影師拍攝時出現兩次不可思議情況。

攝影師拍攝時出現兩次不可思議情況。

蔡景行接受訪問時透露︰「原本諗住男仔陽氣旺盛，所以幫佢（Michelle）頂，後尾我就後悔啦。」接住他爆出驚人一幕表示「可能唔止我一個人，有啲奇怪嘢，喺房入邊……」到底勇敢擔當的蔡景行會有甚麼遭遇？原來攝影師曾有奇怪遭遇，事緣平白無端感覺被「推」了一下，令鏡頭擺動移位，明明身邊沒有人，過程驚嚇令人期待。

二人挑戰飛索。

二人挑戰飛索。

Jojo跟Jessye入住水晶球帳篷。

Jojo跟Jessye入住水晶球帳篷。

明晚（7日）黃紫恩和林桔欣會入住馬來西亞傳統屋酒店及水晶球帳幕，又會玩飛索，驚險刺激。

星期四晚（9日）Doniven跟Juliana入住日本時租酒店。

日本時租酒店有不同主題房。

Juliana參觀體育器材主題房，所以換上一套運動服配合。

Juliana自言穿上運動服有點尷尬且面紅。

至於星期四晚（9日）一集，伍韻婷和陳國麟則到日本介紹時鐘酒店，內50主題供客人選擇，同時提供相應服飾做cosplay。他們介紹一款體育器材主題房，伍韻婷換上日系體育服配合，不過她步出更衣室時顯得尷尬說︰「雖然我係鬼妹仔，都覺得衣不稱身，有啲面紅添。」伍韻婷認同穿住制服做運動，的確會更加投入。

Juliana自言穿上運動服有點尷尬且面紅。

Doniven跟Juliana試玩器材。

Doniven跟Juliana試玩器材。