陳凱詠MV化身白蛇狂扭纖腰勁妖豔　台劇《想見你》廢墟取景疑鬧鬼

以獨立身分回歸樂壇的JACE陳凱詠，去年底推出原創EP《HATCHING》，親自撰寫曲詞部分流露真實的面向，來到2024年，她再蛻變得更好玩、更破格，以經典民間傳說《白蛇傳》作靈感，創作本年度首支派台歌曲《百妖夜行的修行》，並於日前（2日）妖艷上架！

陳凱詠近日推出年度首支派台歌曲《百妖夜行的修行》。（大會提供）

新歌找來林夕填詞，MV也玩味十足。（大會提供）

MV不乏跳舞元素。（大會提供）

充滿玩味的跳唱曲式，由JACE親自作曲，編曲部分邀得好友兼金曲獎最佳專輯製作人hirsk，另有首次合作的蔡德才共同編曲，並為新歌擔任監製。歌詞方面由「詞神」林夕操刀，同樣別具風格，全曲混合廣東話、英語、國語、日語、西班牙語及韓語六種語言，除了展示JACE的語言天份，更為《百妖夜行的修行》的「怪氣」加持！

陳凱詠化身蛇妖。（大會提供）

陳凱詠與舞蹈員鬥妖。（大會提供）

新歌的靈感來自經典民間傳說《白蛇傳》，用現代的視角詮釋「百妖」概念，是妖是怪不由旁人指點，鼓勵每個人儘管擁抱最真實的自己，堅定地綻放。JACE 表示：「《白蛇傳》咁經典，我當然知係咩啦，我覺得白蛇同青蛇都好勇敢，妖精都可以去愛㗎，雖然我哋唔係千年修行嘅妖，但係都可以做返自己。怪就怪，怪得嚟唔傷害人，怪得嚟自己開心就夠，其他人嘅眼光？Let go啦。」

陳凱詠透露新歌的靈感來自經典民間傳說《白蛇傳》。（大會提供）

陳凱詠透露新歌的靈感來自經典民間傳說《白蛇傳》。（大會提供）

JACE與團隊特意為MV遠赴台灣取景，惜拍攝期間遇上台灣地震事件，幸而團隊並未受到影響亦未有於過程中遇到餘震。JACE直言好感恩，亦再次為台灣送上祝福：「台灣真係一個好正嘅地方，希望大家都平平安安。」是次MV的拍攝地點是位於桃園市、台灣熱播劇《想見你》亦曾取景的廢棄酒店，環境惡劣之餘，亦有不少鬧鬼傳聞，JACE透露拍攝時有舞者稱「有人拍佢」，加她剛剛病癒又要拍攝濕身場口，令JACE大感不適。雖然面對惡劣的拍攝環境兼疑似鬧鬼，JACE仍堅持拍攝，更霸氣表示：「確實係辛苦嘅，但呢啲就係做獨立歌手嘅好玩之處，唔會縮！多謝團隊陪我！」

是次MV的拍攝地點是位於桃園市、台灣熱播劇《想見你》亦曾取景的廢棄酒店，環境惡劣之餘，亦有不少鬧鬼傳聞，JACE透露拍攝時有舞者稱「有人拍佢」。（大會提供）

雖然面對惡劣的拍攝環境兼疑似鬧鬼，JACE仍堅持拍攝。（大會提供）

為貫徹新歌以《白蛇傳》做概念，JACE以銀白蛇妖造型登場，充滿冷艷與優雅的味道，加上紅燈籠場景，為《百妖夜行的修行》結合兩個時代的視覺衝擊。她率領四位男舞蹈員大跳Voguing舞風，有大量手部旋轉的動作配合如模特兒擺甫士的舞種，是高度個人風格的舞蹈，於性小眾 LGBTQIA+文化中極為流行的舞姿，與《百妖夜行的修行》的精神價值不謀而合。

雖然面對惡劣的拍攝環境兼疑似鬧鬼，JACE仍堅持拍攝。（大會提供）

JACE於MV裏與舞蹈員鬥騷鬥妖，狂扭纖腰次餘，亦不乏貼身舞步，更有一幕360度轉身仰卧抬腿的高難度動作。（大會提供）

JACE於MV裏與舞蹈員鬥騷鬥妖，狂扭纖腰次餘，亦不乏貼身舞步，更有一幕360度轉身仰卧抬腿的高難度動作，雖然她穿上5吋高跟鞋，仍然毫不錫身，正式拍攝前更多次反複練習，為求順利完成。她說：「我覺得好好玩同好有型，雖然對鞋好高，但係咁先正！同埋早兩日喺IG分享咗張『蛇咬』相，好多朋友即刻留言關心我，同大家講聲唔好意思，冇計啦，而家造歌真係要做好多嘢㗎，嘻。」貫徹JACE的好玩破格性格，以「新歌」向粉絲報平安。

陳凱詠和舞蹈員投入拍攝當中。（大會提供）