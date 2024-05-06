蔡潔紅雨駕車被困要消防救援兼登上央視　痛哭宣布愛車被浸至報銷

日前（4日）紅雨，天氣非常惡劣，多區出現嚴重水浸，尤其將軍澳一帶更是重災區。而原來蔡潔當日都身處將軍澳「黃河」，更被困車內需要消防員救援，而她今日（6日）宣布駕駛多年的愛車被浸至「Total loss」，更因而喊到豬頭。

蔡潔近年轉戰電視圈，獲得不少機會。（資料圖片）

蔡潔貼上自己在車內駕駛的畫面，以及當日黃內的情況，見水已浸沒半架車，而愛車要報銷令她心情低落，隔了兩日才「回魂」。她貼出當日的一條自拍片，並講到眼濕濕。蔡潔說：「紀錄一下我好樣衰嘅狀態，我拍緊戲，個妝都係咁殘。今朝經歷一件令我好傷心嘅事，我喊咗好耐，就係我今朝架車Total Loss咗，喺暴雨當中，喺返工嘅路上，我真係覺得好可憐呀。但而家架車已經冇喇，所以都係要好返，大家安慰我可以揀過架新車都係好事嚟。」

蔡潔說自己的愛車「小白」已因紅雨Total Loss。（IG@jackykycai）

蔡潔被困車內無法開車，要在車內等消防員救援。（IG@jackykycai）

從車內的影像可見，街上的圍欄被「黃河」浸過半。（IG@jackykycai）

蔡潔的車「死火」，原來更登上了央視，她唯有阿Q精神地安慰自己：「前兩日你仲上埋央視新聞，威過我啊。」（IG@jackykycai）

見蔡潔在影片中又忍不住哽咽，對於愛車要退役確實非常不捨，她寫下：「我架小白光榮退休啦❤️我會記得開住你到處走嘅日子☺️多謝你陪住我返工放工，唔開心嘅時候會匿埋係你度聽歌聽幾個鐘，你又車過我好多巨星朋友😂同埋爸爸話我知，前兩日你仲上埋央視新聞，威過我啊😍再見啦🥹之前的日子感恩有你🫶🏻」

蔡潔講起愛車要退役，感嘆：「我真係覺得好可憐呀。」（IG@jackykycai）

雖然她強顏歡笑，但原來當日已喊了半日，更喊到豬頭。（IG@jackykycai）

她又寫下一連串感謝清單，尤其是樂小姐和消防員，表示：「那天回到公司已經喊到豬頭咁🥲好多謝所有慰問我嘅朋友，同埋樂小姐，大家都好熱心咁睇下有無嘢幫到我，人間有愛☺️尊san拯san話，因為你架車救咗後面無數架車啊😂🥲🥲🥲如果真係咁樣，都總算值得啊🥹多謝拯救我的消防員哥哥🧑‍🚒你們辛苦了！劇組廷哥🫶🏻唔好意思我當時完全已經語無倫次😂多謝拖車哥哥同埋車房的朋友💪🏻」