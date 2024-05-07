前無綫金牌司儀自爆有個病很久都沒治好　公開真相獲網民讚心態好

現年74歲的阿叻陳百祥，以往拍過多部經典影視作品，尤其在電影《鹿鼎記》所演的「多隆」，至今仍令不少觀眾印象深刻。此外，阿叻亦是無綫金牌司儀，主持過的大騷多不勝數，而在2022年宣布息影後，阿叻未有停下腳步，反而追上潮流，轉戰內地社交平台，開設帳號成為KOL，分享生活點滴，憑着他牙擦認叻的個性，以及寶刀未老的口才，深受內地歡迎。

陳百祥近年隨明星足球隊四出出戰足球邀請賽。（葉志明攝）

阿叻與太太黃杏秀去年貼合照慶祝結婚44周年，兩人非常恩愛。（黃杏秀微博）

陳百祥近年積極經營社交平台，轉型做KOL。（抖音）

阿叻的社交平台十分多元化，繼早前分享拍攝短劇花絮，變身「外賣仔」和「地盤佬」體驗送外賣和做地盤工後；之後又化身美食家，向網民介紹一家食台山菜的餐廳；而最近他又公開：「我有個病很久都沒治好，什麼病呢？」

陳百祥早前在抖音分享了一段視頻，片中看到他騎電單車送外賣。（抖音）

轉頭又做地盤，還辛苦到爆粗。（抖音）

仲向網民介紹美食。（小紅書截圖）

正當大家都非常擔心時，片中阿叻則精神奕奕對住鏡頭說：「我都估唔到，我都74歲啦，我唔怕講年齡，咁你覺得我似47歲，定係74歲啊？」之後鏡頭影住他座駕裡的一箱酒，原來這個病跟飲酒有關，阿叻直言很喜歡飲酒和收藏美酒，「我有個病，好耐都醫唔好嘅，就係飲極都唔醉！」

陳百祥已74歲，但仍活力十足。（小紅書）

陳百祥無酒不歡。（小紅書）

陳百祥自爆「有病」。（小紅書）

原來這個病是「飲極都唔醉」。（小紅書）

有人問阿叻娛樂圈裡面見過最飲得的是誰？他想都不用想便說：「我囉！如果唔計我，我真係唔知邊個。」阿叻又取笑好友曾志偉：「當然一定唔會係曾志偉啦！因每一次你哋見到佢，都係用輪椅推出嚟。」至於校長譚詠麟，阿叻認可對方酒量：「佢飲得嘅」，之後阿叻還大開金口，以一曲《今夜我想喝醉》憑歌寄意，非常風騷。

陳百祥自認圈中最飲得。（小紅書）

取笑老友曾志偉每次飲醉都被輪椅推出來。（小紅書）

陳百祥認可譚詠麟酒量。（小紅書）

曾志偉和譚詠麟都是愛酒之人。（符祥定攝）

網民見到阿叻都大讚他狀態極佳，一點都不像74歲，而且還是那麼的幽默：「叻哥心態好好」、「心態好自然年輕」、「叻哥好瀟灑」、「37都信」、「皮膚光滑得很」、「人活著一定要有一個好心態。心態好一切都好」、也有網民叮囑阿叻飲還飲，始終年紀不小，要適可而止。

陳百祥還得戚唱歌。（小紅書）

非常風騷。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）