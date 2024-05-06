前人氣型男近照不輸細9歲新晉男神　曾被TVB捧死今事業家庭兩得意

現年44歲的林峯近年主力在內地發展，近日憑主演新電影《九龍城寨之圍城》再回歸香港市場，大量動作場面令人刮目相看，口碑佳且票房報捷，在內地、香港票房有極好成績，更是歷年來香港電影開畫日票房第2位。

林峯。（梁碧玲 攝）

林峯近日密密宣傳為新戲宣傳，另外「城寨三子」劉俊謙、胡子彤、張文傑亦有現身。林峯親切與女粉絲攬攬。劉俊謙近年紅到台灣，連台灣女星徐熙娣（小S）都變了其粉絲，出席新戲宣傳時亦深受歡迎。劉俊謙作為新晉男神，大9歲的林峯站在一旁竟絲毫沒有被比下去，反而比劉俊謙更精神靚仔，而劉俊謙則黑眼圈極大，似乎頻頻宣傳疲倦不已。

林峯於《九龍城寨》中所飾演角色為一名非常希望可以在香港定居的難民。(劇照)

林峯2009年首度奪得《十大勁歌金曲頒獎典禮》「亞太區最受歡迎香港男歌星」獎項，卻慘被網民取笑他是「亞皆老街至太子道西最受歡迎男歌星」，甚至質疑他的實力，嘲諷他，可說是他的黑暗時期。其後林峯在《2011年度十大勁歌金曲頒獎典禮 》中，三奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」、並憑《CHOK》奪《金曲金獎》後，卻再度被網民鬧爆，對有關賽果大感不滿。其後林峯回內地後默默發展，終憑新戲再獲肯定，又組成幸福穩定家庭，可說事業家庭兩豐收。

林峯近照不輸劉俊謙。（小紅書）

林峯近照不輸劉俊謙。（小紅書）

林峯近照不輸劉俊謙。（小紅書）

林峯近照不輸劉俊謙。（小紅書）

林峯約於1998年加入無綫，於2014年正式離巢，不過之後有回巢TVB參演劇集《使徒行者3》。