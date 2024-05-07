「前TVB小生」內地帶貨講粵語被批　拍片反駁：做細啲咪做細啲

蔡淇俊早年因參演《衝上雲霄》而得到不少人氣，與馬國明同屆藝訓班出身的他，曾與司徒瑞祈及陳自瑤等合演青春劇《赤沙印記@四葉草.2》並擔任男主角，當年更曾被稱為「翻版霆鋒」。後來他於2007年拍畢《同事三分親》後淡出幕前，並於早年轉戰飲食界，2017年更在佛山開了5家米線分店及火鍋店。



蔡淇俊解釋點解直播出講普通話。（抖音截圖）

近年蔡淇俊亦積極進軍抖音市場，但他開直播時就經常被內地網民質疑為什麼不說講普通話，「唔識普通話唔好學人直播」。蔡淇俊就拍片回應內地網民解釋，他說：「我只係一個小小演員，喺兩廣地區有嗰少少粉絲，出咗珠三角估計冇人識我係乜水。」

蔡淇俊解釋點解直播出講普通話。（抖音截圖）

蔡淇俊解釋因為自己學唔識普通話。（抖音截圖）

他又表示，最大的原因是因為自己不懂普通話。他說：「的確我講普通話市場會更大，但係我細細個就喺廣東長大，講粵語嘅，如果要我用普通話好流暢溝通，現階段係幾難。」他又表示，自己已經40歲，再重新學習普通話實在困難，那倒不如講粵語更來得方便。他說：「你問我想唔想做大做強？梗係想啦，但係都要睇自己有幾多斤兩，我可以耕好自己門前一畝三分地，已經好叻㗎啦。」他亦重申，自己愛粵語也愛普通話，亦有上堂學普通話，奈何怎樣學都普通話都難有抑揚頓挫的感覺。

蔡淇俊解釋因為自己學唔識普通話。（抖音截圖）

最後他說：「自己普通話係屎啲，但係個個都為迎合講普通話，咁粵語仲有咩人講？做細啲咪做細啲囉，我選擇講廣東話。」