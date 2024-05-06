廖碧兒中環「舞」癮大發即興街頭表演：我三歲未識行已鍾意跳舞

一向熱愛跳舞的廖碧兒（Bernice) ，日前「舞」癮大發，路過中環街市駐足睇法國現代舞蹈團KHAM表演《Intrusion Chorégraphique》，即興加入一起跳舞，在場不少市民見到有這位星級特別嘉賓，都拍手為她打氣，更有小粉絲支持，場面非常熱鬧。

廖碧兒一向熱愛跳舞。

廖碧兒日前路過中環街市駐足睇法國現代舞蹈團KHAM表演《Intrusion Chorégraphique》。

廖碧兒「舞」癮大發，即興街頭表演。

與法國好有淵源的廖碧兒，日前已應邀出席在中環街市舉行的《法國五月．盡在華懋集團》揭幕禮，所以她甚欣賞專程來港的法國現代舞蹈團KHAM表演《Intrusion Chorégraphique》，想不到前日工作後又路過中環街市，再看到他們在表演，所以就即興加入一齊跳，她笑言: 「好彩寶刀未老仲跳得！我三歲未識行已鍾意跳舞，上次嚟開幕活動，見到佢哋跳得好開心，大人同小朋友都跟著音樂跳舞，所以今次我就即興加入，其實我都識少少， 呢種KHAM舞係Modern Dance，冇對與錯嘅，只要你覺得感覺舒服就跟著音樂跳，我比音樂吸引咗，好自然，一邊跳又一邊笑好 開心 !」

廖碧兒甚欣賞專程來港的法國現代舞蹈團KHAM表演《Intrusion Chorégraphique》。

廖碧兒甚欣賞專程來港的法國現代舞蹈團KHAM表演《Intrusion Chorégraphique》。

廖碧兒不但參與其中，還非常享受。

廖碧兒不介意作為藝人而突然加入跳街舞，她說: 「依家做事隨心開心就好，不用太多包袱，尤其跳舞係令我減壓嘅好方法。以我了解今次法國五月美食市集 活動會響六月移師到如心廣場，其中跳舞呢部份五月尾會與香港的學生交流，會教他們一些舞步，更會有合作表演，我覺得這是一個很好的交流機會，因為很難得世界各地的舞蹈家與香港學生一起表演。好鍾意法國五月活動可以延續，應該可以吸引更多遊客。」

廖碧兒慶幸自己寶刀未老。

大合照留念。

廖碧兒自言三歲未識行已鍾意跳舞。

廖碧兒下周又到法國出席當地一個釀酒盛宴，並且她會身在波爾多迎接奧運聖火傳遞，親身見證這個儀式。既與法國有緣，會否也考慮找一位法國情人？她笑言:「其實我知道自己應該學好啲法文，至容易啲溝通，因為我同法國有咁多關係，我會努力 ! 下個禮拜飛過去法國，學好啲法文啦! 」

廖碧兒非常享受。

現場熱鬧。

廖碧兒認真欣賞舞蹈。

她指法國男士給她印象好有文化，大部份都會飲酒，因為我自己都鍾意學品酒，呢一點我都好欣賞，而法國菜好簡單好好食，令我想起婆婆、公公，因為從小到大食他們煮的法式味道，所以我好鍾意食法國菜。(係咪有法國男士煮俾你食就最開心?) 不只是法國男士，有中國的男士識煮法國菜都可以OK呀!」