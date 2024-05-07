Met Gala︱Jennie@BLACKPINK小蠻腰勁吸睛　Emily透視曬火辣身材

每一年的Met Gala大都會藝術博物館慈善晚宴於香港時間今早（５月７日）隆重舉行，這個被譽為「時尚界奧斯卡」的盛事星光熠熠，各界上流明星及時尚設計師都會盛裝出席。本年度的主題為「時光花園」（The Garden of Time），各位出席的貴賓都以特色服裝爭妍鬥麗，當中有不少女星都以超性感造型走上紅地氈！

作為主席之一的Zendaya以兩個不同暗黑造型亮相，其中穿上Maison Margiela由John Galliano設計的海藍色晚裝配上戲劇性頭飾，藍色薄紗令人想起海浪，非常設合主題之餘，玩味十足亦為紅地氈帶來視覺上的衝擊。（VCG）

Zenda以兩個不同的暗黑造型亮相。（VCG）

Jennie@BLACKPINK身穿Alaïa的藍色禮服走上Met Gala紅毯。（VCG）

Jennie@BLACKPINK大曬小蠻腰及長腿，非常性感，更成為全場焦點！（VCG）

名模Emily Ratajkowski。（VCG）

每次Emily都會作超性感造型亮相。（VCG）

透視兼大露背！（VCG）

Emily大曬完美身材！（VCG）

一向打扮大膽的Dojcat就以浴巾亮相，有網民指她是暗嘲Kanye West與其妻子Bianca Censori的出位性感造型。（VCG）

Kim Kardashian以Schiaparelli 的晚裝登場。（VCG）

Kendall Jenner以黑色造型現身，大曬沙漏身材。（VCG）

Dua Lipa。（VCG）

妮歌潔曼黑白經典造型。（VCG）

JLo作為本屆Met Gala主席之一，以銀色性感晚裝亮相。（VCG）

名模Cara Delevingne以性感銀色寶石盔甲示人。（VCG）

Shakira以紅色晚裝亮相，熱情又性感，充滿南美風情。（VCG）

Ariana Grande仙子造型，化妝亦別具心裁。（VCG）

楊紫瓊短髮亮相，狀態極佳年輕了不少。（VCG）

Nicki Minaj以奇特造型亮相。（VCG）

另外，值得留意的就是自2018年以來再次參加Met Gala的Lana Del Rey，她以Alexander McQueen現任創意總監設計師Seán McGirr定製的服裝現身，猶如森林中的仙子，神秘又浪漫。還有憑歌曲《Water》爆紅的南非新人歌手Tyla，亦Balmain的超貼身晚裝示人，設計靈感來自時間時間沙漏，將其好身材表露無遺。

Lana Del Rey自2018年以來再次參加Met Gala。（VCG）

神秘浪漫的仙子造型獲得外媒激讚！（VCG）

Tayla憑歌曲《Water》爆紅。（VCG）