Met Gala︱Jennie@BLACKPINK小蠻腰勁吸睛　Emily透視曬火辣身材

每一年的Met Gala大都會藝術博物館慈善晚宴於香港時間今早（５月７日）隆重舉行，這個被譽為「時尚界奧斯卡」的盛事星光熠熠，各界上流明星及時尚設計師都會盛裝出席。本年度的主題為「時光花園」（The Garden of Time），各位出席的貴賓都以特色服裝爭妍鬥麗，當中有不少女星都以超性感造型走上紅地氈！
作為主席之一的Zendaya以兩個不同暗黑造型亮相，其中穿上Maison Margiela由John Galliano設計的海藍色晚裝配上戲劇性頭飾，藍色薄紗令人想起海浪，非常設合主題之餘，玩味十足亦為紅地氈帶來視覺上的衝擊。（VCG） Jennie@BLACKPINK身穿Alaïa的藍色禮服走上Met Gala紅毯。（VCG） Jennie@BLACKPINK大曬小蠻腰及長腿，非常性感，更成為全場焦點！（VCG） 名模Emily Ratajkowski。（VCG） 一向打扮大膽的Dojcat就以浴巾亮相，有網民指她是暗嘲Kanye West與其妻子Bianca Censori的出位性感造型。（VCG） Kim Kardashian以Schiaparelli 的晚裝登場。（VCG） Kendall Jenner以黑色造型現身，大曬沙漏身材。（VCG） JLo作為本屆Met Gala主席之一，以銀色性感晚裝亮相。（VCG） 名模Cara Delevingne以性感銀色寶石盔甲示人。（VCG） Shakira以紅色晚裝亮相，熱情又性感，充滿南美風情。（VCG） Ariana Grande仙子造型，化妝亦別具心裁。（VCG）
另外，值得留意的就是自2018年以來再次參加Met Gala的Lana Del Rey，她以Alexander McQueen現任創意總監設計師Seán McGirr定製的服裝現身，猶如森林中的仙子，神秘又浪漫。還有憑歌曲《Water》爆紅的南非新人歌手Tyla，亦Balmain的超貼身晚裝示人，設計靈感來自時間時間沙漏，將其好身材表露無遺。
Lana Del Rey自2018年以來再次參加Met Gala。（VCG）