楊冪新戲票房仆直宣布撤檔　導演直播心事重重疑眼泛淚光

人氣女星楊冪睽違三年在5月1日推出電影作品《沒有一頓火鍋解決不了的事》，沒想到最後卻是雷聲大雨點小，目前上映7天，然而票房只收逾5000萬人民幣，極差的成績亦讓導演丁晟疑在鏡頭前泛淚，最後電影亦在近日宣布撤檔，擇日再和大家見面。

電影票房不理想。（《沒有一頓火鍋解決不了的事》微博圖片）

這次是楊冪睽違三年再推出電影作品，在電影未正式上映前，一班主演已四處宣傳，吸引不少觀眾捧場，而且在網上創下多個話題，引來大家都非常期待電影上映之日，大家都對票房充滿信心。

萬萬沒想到當電影正式上映後，票房成績非常不理想，目前上映7天，票房只收逾5000萬人民幣而已，比起同日上映的其他電影，就好像《九龍城寨之圍城》（目前票房逾3億人民幣）、《維和防暴隊》（目前票房逾4億人民幣）等，成績相差甚遠。

《沒》目前上映7天只僅僅收逾5000萬人民幣而已。（網上截圖）

楊冪睽違三年的電影作品成績不理想。（《沒有一頓火鍋解決不了的事》微博圖片）

未知是否得知票房成績不理想原因，導演丁晟在直播一開始時完全不說話，臉上沒有露出任何表情，疑似心事重重，當有網民留言問他為何不說話，他亦沒有多以理會，只對着鏡頭呆望，眼眶疑泛淚光，整個人看上去沒精打彩。

導演丁晟疑在鏡頭前泛淚。（微博圖片）

最後沒想到電影在近日就公開宣布撤檔，表示擇日再和觀眾見面：「在認真研判了目前的情形後，為滿足更多觀眾的需求，我們的『火鍋』將於5月6日撤檔。」同時表明已開出場次的影城可繼續放映。