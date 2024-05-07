梁思浩分享夢見六合彩要訣　羅泳嫻古裝街招靈「對方」竟然係...

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持，TVB Plus（82台）開台重頭戲及首個靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，每集都會有各門各派玄學大師坐陣，跟觀眾互動解答靈異疑難，更會邀請有份量藝人亮相，分享他們的靈異經歷。

梁思浩跟一班主持及師傅在節目直播前圍讀。

（左起）Jojo、梁思浩、黃耀英擔任主持。

《直播靈接觸》自播出以來，觀眾及網上互動反應非常熱烈。繼上周請來顏國樑夫婦擔任嘉賓，節目中顏國樑自爆逃離鬼門關的經歷，全靠太太霍潔貞請師傅代為續命，靈異之外亦證明夫婦同心，其利斷金。

昨晚（6日）請來陳法齊師傅及占卜師裸泳擔任嘉賓。

Jojo與湯之欣專心以碟仙占卜。

本周繼續猛料連環爆，昨晚（6日）一集六壬師傅陳法齊及占卜師羅泳嫻（裸泳）擔任嘉賓，他們示範中西方現場通靈。兩位師傅分別以碟仙及水晶球示範兩者的大不同。陳法齊師傅請來碟仙並由Jojo、黑無常湯之欣等為Phone in家庭觀眾解答問題，觀眾鄭小姐表示剛為父親舉辦完葬禮，她分別詢問碟仙亡父是否滿意葬禮、還有什麼未完心願與及是否依照遺願將骨灰灑到大海，還是等母親百年歸老才辦。碟仙分別提供「窄」、「姻」及「握」三字作回應，Jojo憑字意一一為鄭小姐解釋。從「姻」字估計鄭父最放不下的是未婚的兒子。

Jojo與湯之欣專心以碟仙占卜。

Jojo與湯之欣專心以碟仙占卜。

事後Jojo跟湯之欣接受訪問，Jojo直言最終見到隻碟移動感覺很驚奇，她說︰「最大係feel到碟仙個盤好似裝咗部風機咁特別涼，推碟隻手仲特別凍、凍過冰。」她又話碟的移動每下都毫不費力很自然，更笑言請碟仙，中文要有一定程度，否則很難連繫到想表達的意思。黑無常湯之欣亦表示初頭請碟仙時確實有點驚，但後來見碟仙答得頭頭是道，又幫到人就變得輕鬆很多，她笑說︰「我個人好凍，但係隻手同全身都流緊汗。」

Jojo與湯之欣大談請碟仙後的感受。

Jojo與湯之欣大談請碟仙後的感受。

接住占卜師裸泳出場以水晶球通靈，她拉住Jojo及黑無常湯之欣的手說︰「我哋先去一轉古裝街（電視城），叫一啲靈體返嚟，然後先問佢問題。」最後裸泳請到靈體到場，便開始問對方身份，她說︰「請問靈體係咪我哋TVB藝員同事、係藝人？請問你係咪自殺㗎？」而湯之欣則問「對方」是否經常拍古裝。她們全靠感應去接收靈體的回覆，當中以Jojo的反應最明顯，而答案都表示「是」。

Jojo與湯之欣大談請碟仙後的感受。

Phone In觀眾想師傅為他解開報夢中六合彩之謎。

另外，Phone In環節有觀眾詢問多次發夢夢到六合彩號碼，因為搞錯「81」的含意，最終只能中三獎，該觀眾想知道經常夢到六合彩號碼原因。占卜師裸泳以塔羅占卜後表示說︰「睇到前世你畀人呃咗好多錢，爭落你投唔到胎，要你攞返一舊錢至走得到，但係對方好弱，所以要分幾次話你知。佢仲會再報夢畀你，因為最後一張卡顯示，對方要破到局至投到胎，所以要還夠畀你至走得到。」經常中六合彩的思浩在旁忠告說︰「夢到要記住，買多幾期啦，中咗記住通知我哋。」