高海寧銅鑼灣拍戲被瘋狂偶遇　有遊客激動做出此行為被斥無禮貌

現年37歲的高海寧憑無綫台慶劇《新聞女王》中飾演「許詩晴」一角，攀上事業高峰，除了在《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得「最佳女配角」，更在內地人氣飆升，接拍廣告、參與綜藝節目《無限超越班2》、又出席品牌活動等等工作不斷，繼《三十而已》後再次爆紅。

高海寧憑無綫台慶劇《新聞女王》中飾演「許詩晴」一角，攀上事業高峰，在《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得「最佳女配角」。（IG@sammkoling）

高海寧在內地人氣急升！（IG@sammkoling）

高海寧在綜藝節目《無限超越班2》中大曬演技。（IG@sammkoling）

人氣直線上升之際，高海寧身體卻響起警號，她發現頸上和頭皮有硬塊，隨即入院檢查，幸經過檢查後沒什麼大礙，但仍需觀察。

高海寧在頸部出現兩大硬塊。（IG@sammkoling）

針灸。（IG@sammkoling）

高海寧早前突然入院。（IG@sammkoling）

暫時放下心頭大石的高海寧，迅速已再投入工作，連日為新劇《武林》拍攝，適逢日前內地五一黃金周長假期，劇組在銅鑼灣一帶取景拍攝，不少內地遊客成功偶遇高海寧，並第一時間分享到社交平台，成功引來本尊親自回應：「被全世界偶遇的感覺真好！」

高海寧連日為新劇《武林》拍攝。（小紅書）

劇組在銅鑼灣拍攝，適逢黃金周，吸引大批遊客圍觀。（小紅書）

高海寧七情上面。（小紅書）

非常入戲。（小紅書）

同場還有鄺潔楹。（小紅書）

不過當中有位內地遊客的行為則引起網民熱議，該位遊客原本坐在電車上，突然見到高海寧即按耐不住情緒，激動用國語大喊：「高海寧！高海寧！」高海寧聽到有人叫自己名字左望右望尋找聲音來源，後來才發現聲音來自電車上，她友善向電車上的遊客報以笑容及揮手打招呼。而該遊客成功呼喚高海寧後，在社交平台分享寫道「百德新街叮叮車偶遇高海寧」：「真人真的太漂亮啦，在叮叮車上銅鑼灣第一排，偶遇女神，那一嗓子就是我。」

高海寧在銅鑼灣鬧市拍攝。（小紅書）

有坐緊電車的內地遊客大聲叫她。（小紅書）

高海寧發現呼喚她的遊戲。（小紅書）

友善揮手。（小紅書）

但不少網民卻批評這位遊客的舉動欠禮貌：「這樣喊真的很沒禮貌」、「這麼喊確實感覺不太禮貌」、「人家在拍戲，你這樣叫，真的很不禮貌，打擾到人家了」、「服了，喊的嚇死人的」。有網民幫口說：「她真的好漂亮，怎麼控制得住不尖叫呢？」另外，亦有不少內地遊客第一次見到高海寧真人都大讚：「漂亮！」、「皮膚好好」、「好接地氣好親切」、「感覺她好好，好親民」，可見她在內地人氣高企。

這位遊客的舉動引起網民熱議。（小紅書）

被指沒有禮貌。（小紅書）