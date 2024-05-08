Kellyjackie零濾鏡近況曝光　出道19年歌聲依舊面目全非

現年37歲的歌手Kellyjackie（陳曉琪）憑《他約我去迪士尼》成名，是第一代網絡歌手進軍主流樂壇，當年她短短2個月，已接受了電視、電台、報紙、雜誌等30多個訪問，急速成名帶來一份為期5年的經理人合約，亦同時為她帶來了唱片公司合約，正式成「唱作歌手」！最近，久未露面的她與李日朗於網上一同合唱，在零濾鏡的情況下真實身材曝光！

Kellyjackie當年曾被網民稱女神！（Kellyjackie 陳曉琪Facebook照片）

Kellyjackie曾經都幾Fit，可惜因為胃病令體重暴增。 （網上圖片）

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不過，自從Kellyjackie因與舊經紀人發生合約糾紛，令歌唱事業一度停頓。雖後來因米雪出手幫助介紹律師才得以解決合約問題，但事業大不如前，主力為《警訊》擔任主持。在2020年，她因身形暴脹，掀起網絡熱話，有網民留言表示：「童年崩壞系列」、「Kellyfatty」、「肥過部坦克車」、「今時今日，仲有冇人想約佢去迪士尼」等，相當刻薄。她當時回覆《香港01》表示是因為患有胃病才導致體型暴漲。

她稱最肥時體重超過200磅，正是她做《警訊》主持的時候。(網上截圖)

近況曝光！（截圖）

再大多個碼！（截圖）

Kellyjackie透露在2017年突然患上胃病，做了一個胃部手術後體重開始失控，以暴食來減壓的她體重一路直升至200多磅，直言當時根本不享受食物，甚至不享受生命。現在她正努力讓生活重回正軌。事隔4年，影片可見Kellyjackie在零濾鏡的情況下比4年前體型更暴漲，雙下巴明顯，但不得不說她的聲音一如以往動聽！

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