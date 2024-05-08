犯錯歌手朋友生日會上竟唱此曲贈興　網民𢱑爆頭：是否有點不合適

現年33歲的歌手胡鴻鈞（Hubert）於2010年參加無綫節目《超級巨聲2》奪得亞軍入行，同年他代表香港參加《TVB全球華人新秀歌唱大賽2010》奪冠，唱功獲得肯定。胡鴻鈞先後效力星煥國際和星夢娛樂兩間唱片公司，同樣獲力捧，推出過《一生一心》、《化蝶》、《明知故犯》、《到此一遊》及《凡人不懂愛》等歌曲，並於《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》與周柏豪雙雙奪得「最受歡迎男歌星」；至去年初，胡鴻鈞跟星夢完約後，加盟Sony Music China北上發展，主攻內地市場。

胡鴻鈞於2010年參加無綫節目《超級巨聲2》奪得亞軍入行，同年他代表香港參加《TVB全球華人新秀歌唱大賽2010》奪冠。（電視截圖）

胡鴻鈞入行多年不乏機會，唱歌、拍劇雙線發展。

胡鴻鈞於《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》與周柏豪雙雙奪得「最受歡迎男歌星」。（葉志明攝）

胡鴻鈞之前在九展舉行個唱，外界反應不俗。（IG@hubertwu）

憑著唱過不少無綫劇劇歌，胡鴻鈞在內地尤其大灣區地方均有知名度，他更把握這個優勢在內地多個城市舉辦全國巡迴演唱會，甚至連內地婚宴表演都不放過。不過正當「錢」途無限之際，胡鴻鈞早前卻捲入「加熱煙風波」，雖然他承認「件事上我犯上好重大錯誤」，及向屋企人、公司、身邊朋友、支持他的人及歌迷道歉，並透過律師認罪兼罰款5千元，但事件對他個人形象及事業亦有所影響，就算繼續有騷開，曝光率人氣都大不如前。

胡鴻鈞跟星夢完約後，加盟Sony Music China北上發展，主攻內地市場。（IG@hubertwu）

胡鴻鈞在內地婚宴唱歌娛賓。（小紅書）

胡鴻鈞近年在內地都不停在商演及演唱會等活動。(胡凱欣 攝)

胡鴻鈞早前捲入「加熱煙風波」，惹上官非。(吳子生攝)

近日，胡鴻鈞低調出席朋友生日派對，並應邀大開金口贈興，但他卻選擇清唱《化蝶》，令不少網民拗爆頭：「在生日會上唱花蝶是不是有點不合適啊」，尤其他對著相信是壽星唱一句「血肉之軀會沒法保持」，真的大吉利是。雖然如此，但片中見現場賓客反應熱烈，看來大家都是志在聽歌，唱什麼都不介意。

胡鴻鈞低調出席朋友生日派對。（小紅書）

清唱《化蝶》。（小紅書）

場內賓客反應熱烈。（小紅書）

其好友吳若希之前在節目中也曾分享與胡鴻鈞一同出席婚禮的趣事，她說：「新娘子話好鍾意聽佢（胡鴻鈞）唱歌，好鍾意佢唱嘅《化蝶》，但歌詞第一句係『墳前沒有花』，我喺度諗四大長老喺台下，如果我哋真係唱呢首歌，真係會好尷尬。」

有網民質疑生日唱《化蝶》是否不合適。（小紅書）

有網民質疑生日唱《化蝶》是否不合適。（小紅書）