胡杏兒演內地劇《惜花芷》　獲封「古典夫人」拍攝時要兩地飛

視后胡杏兒有份參演的大熱內地劇集《惜花芷》，日前播出大結局，劇集開播以來成為網絡熱話，杏兒飾演的潑辣三夫人一角深受劇迷喜愛，網民更為她起個新名叫「古典夫人」！杏兒回想去年拍攝點滴，最難忘是跟一眾演員相處快樂時光，包括張婧儀、胡一天，還有香港觀眾熟悉的高雄等。她又憶起拍劇時最辛苦是要化身做空中飛人，穿梭橫店和香港，跟老公和三個寶貝仔見面，不過見到劇集獲得好評，覺得一切都非常值得。

劇集《惜花芷》日前播出大結局，杏兒飾演的潑辣三夫人一角深受劇迷喜愛。（《惜花芷》海報）

劇集圍繞一個落難大家族，一家人如何拋下成見，同心協力重振家族名聲，杏兒飾演的三夫人夏金娥一角，性格精於算計帶點勢利，然而非常明白事理，加上角色造型柔美優雅，深得劇迷喜愛，杏兒更被網民起命叫「古典夫人」。

胡杏兒角色潑辣，實情跟一眾演員相處甚歡。（《惜花芷》劇照）

對於獲得觀眾好評欣賞，杏兒都相當開心：「呢個角色一開始都幾潑辣，口硬心軟，觀眾鍾意我演呢類比較氣勢強勁嘅角色，睇完感覺好爽，其實我都鍾意演呢類角色，有得同人鬧下交吖嘛。我都希望香港嘅觀眾可以睇到，始終自己有一段時間冇拍古裝。」杏兒角色跟家族的其他夫人，戲內明爭暗鬥，但戲外感情相當融洽，更會一齊研究如何拍攝，加強角色之間的張力，一班演員在煞科時亦非常不捨，不停影合照留念。杏兒又講起去年拍攝期間，剛好身在橫店的秦沛，專程來到片場探班，令她非常感動。

劇集拍攝時正值炎夏，加上古裝衫，非常熱。（《惜花芷》劇照）

對杏兒來說，今次參演另一難忘地方，就是在橫店拍攝時候正值炎夏：「我哋好多時都係喺廠入面拍攝，雖然有冷氣，但係你著住闊袍大袖，梳住個古裝頭，戴上頭飾都真係幾熱，唯一好處就係可以流汗幫手減肥，哈哈。」除了戲服帶來的挑戰外，杏兒參與《惜花芷》時，最令她感到辛苦就是要跟老公Philip，以及三個寶貝仔Brendan、Ryan以及3 歲細仔Liam分隔兩地，杏兒情願犧牲休息時間，都要藉著拍劇空檔穿梭香港和橫店，把握時間跟家人相聚：「自己變咗做空中飛人，老公都叫我計下自己過去一年有幾多次坐飛機，坐高鐵返嚟香港，但我都捱得同覺得一切都值得，好開心大家都鍾意呢個角色。」

另一劇集《三十九二十八》開鏡時，杏兒與孫儷（左二）合照。(網上圖片)

杏兒暫時都未可以休息，在內地人氣持續高企的她，現在同時接拍兩套劇集，分別是跟羅晉合演的《時差一萬公里》，以及跟孫儷演出的《三十九二十八》，這次亦是二人7年前合演大熱劇《那年花開月正圓》之後，再次同框演出，早前開拍消息一出，即時牽起劇迷集體回憶，大家都非常期待兩位視后再一次互鬥演技！