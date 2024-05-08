晚吹︱火辣老闆娘自爆鍾情蒲香港夜店　自覺可怕︰冇一日係醒過

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》日前播出第17集，由ERROR肥仔（梁業）和何啟華（DeeGor）共同主持，本集邀請來自台灣經營餐飲業的老闆娘Veedachang作客。

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》邀請來自台灣經營餐飲業的老闆娘Veedachang作客。（影片截圖）

透露現時有五間餐廳

何啟華在節目中向嘉賓提問「請問你是怎樣開始創業的」，她說：「我以前係做品牌嘅PR，之後做OL又喺餐廳打工，就慢慢儲錢去投資股票，有賺到錢再去開民宿。」談及如何從開民宿轉型去開餐廳，她表示：「我嗰陣時收入有20幾萬台幣，民宿比較賺錢，但係開餐廳可以得到名利。」她透露現時已經有五間餐廳。

Veedachang分享從開民宿轉型去開餐廳。（影片截圖）

最高紀錄一天賣700個漢堡包

在節目中段嘉賓換上綠色吊帶裝束登場，並大方向主持人展現烹飪技巧，親自落場「整熱狗」。在烹飪期間她透露曾經餐廳發生過爆炸事件，並表示：「我嘅員工將瓦斯罐放在烤箱上邊，仲在生，不過唔係我間舖頭度返工啦！」她指餐廳最高紀錄曾經一天販賣過700個漢堡包。

Veedachang向主持人展現烹飪技巧。（影片截圖）

最受關注的是餐廳爆炸新聞

講到過去有否曾經來過香港，她興奮表示：「之前有嚟（香港夜店），但係冇一日係醒過，好可怕！」被問到有關經營IG的問題，她大方分享目前有11萬的追蹤者。至於如何達到追蹤者人數變高，她說：「由幾千人開始慢慢經營，Po一啲旅遊嘅照片。」提到最受關注的地方，她坦言就是餐廳爆炸新聞，對此何啟華則回應：「各位如果想成為流量密碼，首先要屋企有啲乜嘢可以自爆。」肥仔幽默表示：「應該要搵一間舖頭爆咗先。」

最受關注的地方，Veedachang坦言就是餐廳爆炸新聞。（影片截圖）

曾收開價30萬台幣包養騷擾訊息

談及曾經會否有收過「包養你」之類的騷擾訊息，她說：「有啊！一個月俾30萬台幣見面四次（有否詳細的要求項目？）沒有，但30萬太少。」她回覆對方：「我現時嘅身份係我要包養人，唔係要人哋包養我，如果你係咁勁嘅你就幫我搵。」她透露對方的身份是中介人主要是服務男生的需求尋找對象。

Veedachang說有收過「包養你」之類的騷擾訊息。（影片截圖）