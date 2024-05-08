林穎彤鄭雋熹上庭應訊　護士作供指被罵沒有愛心同理心

無綫藝人林穎彤和鄭雋熹涉嫌於去年8月2日與虐兒案中的女童母親一行6人，到大埔那打素醫院欲探望女童，期間與醫護人員發生爭執情緒激動，院方報警求助。事後眾人遭警方拘捕被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」，案件今日（8/5）於粉嶺法院績審，控方將傳召證人醫生及護士到庭作供。

林穎彤離開法院。（梁碧玲攝）

醫生庭上作供稱女童由北區醫院轉到那打素醫院前，從轉院文件中已得悉女童被打入院，當女童被安排到那打素兒童病房檢查時，亦從社工口中得知女童有兒童保護令，表明其母親不得接觸女童，故當女童家人要求陪同入內，都遭到拒絕，雙方為此起爭執。醫生續指為避免影響工醫院運作，最終作出妥協，行使酌情權，並在社工批准下允許女童契媽陪同檢查。檢查完畢後，契媽依然陪住女童並沒有離開。當到傍晚時，女童母親一方再次就陪同女童過夜問題，再次發起爭執，眾人在病房外情緒激動，期間見到有人舉機，感覺對方正在攝錄，為避免情況失控影響醫院運作情況，於是要求同事報警處理清場。

護士庭上作供就女童有兒童保護令在身，當時已向女童母親一方解釋不屬於3個組別（老師，父母、社工）都不准入病房探訪，同時亦有向眾人解釋病房探訪要求，加上女童本身有兒童保護令，要得到社工許可人士先可入內。

但女童母親一方反駁指社工令女童在院舍受傷，懷疑社工有包庇之嫌，拒絕讓社工單獨照顧女童。護士供稱有見及此，亦向家屬表明亦不允許沒有直屬關係的人士陪同女童，強調包括社工在內，叮囑家屬可放心。但仍遭女童母親一方責備沒有愛心及同理心，更表明對他們並不信任，而田全程遭到不禮貌對待，令她感到無奈。

護士續指在爭執期間發現有人舉機拍攝，逐向對方要求停止拍攝，但對方未有理會，便報警求助。又指第3被告鄭雋熹雖然手持相機，但相信對方應該沒有進行攝錄，不過期間卻聽到有人表明自己熟悉警方處理方法，企圖作出威嚇。

鄭雋熹今日庭上未有答辯。（梁碧玲攝）

護士稱警方到場了解後，到病房內要求女童契媽離開病房，但契媽未有理會。同時聽到病房門外有把男聲叫「放個女仔出嚟」，跟住聽到大力拍門聲十多次，卡是打開門，見到有人攞起電話影病房內，此時，有警員將開雙手按住兩邊門框，防止家屬進入。今日作供完畢，明天再訊。