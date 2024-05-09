42歲范冰冰進駐半山豪宅做新香港人　打入上流圈位位身家百億計

現年42歲的內地藝人范冰冰因2018年捲入稅務風波，演藝事業一落千丈，被內地娛樂圈封殺至今。近年范冰冰將重心轉往海外發展，近日更是頻頻現身香港，出席大型晚宴、慈善騷等，更有消息指她已正式進駐半山豪宅，定居香港！

雖然范冰冰周圍飛，但有傳她定居香港。（IG/@bingbing_fan）

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范冰冰定居香港絕對有跡可尋，去年開始她就經常被捕獲出現在香港街頭，今年年初她又與父母更一同在遊艇上欣賞維港夜景共度除夕，又曾捕獲她現身鴨脷洲outlet掃貨。她更成功打入香港上流圈，與不少名媛非常熟絡，當中包括城中富商劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻），二人不時相約飯聚，范冰冰更曾留言：「我的香港閨密，哈哈，女孩子之間總有太多聊不完的話題，吃吃喝喝，無憂無慮，真好！每一次見面都那麼開心，等你來呀！」

除夕都喺香港過！（微博照片）

而她今年3月又現身新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛與代表法國慈善團體「The Naked Heart France」的LVMH太子妃超模Natalia Vodianova Arnault合辦的慈善晚宴。上月又拜訪呂良偉百億老婆楊小娟的豪宅，而楊小娟在港人脈廣闊，與關之琳、劉嘉玲和甄子丹都非常好友！最近，范冰冰又與名媛謝玲玲飯聚，人脈超強！

人脈好強！（IG/@wempfoundation）

甘比（陳凱韻）同范冰冰相識逾10年好老友。（小紅書圖片）

范冰冰同楊小娟合照。（小紅書）

楊小娟在港人脈廣闊，關之琳、劉嘉玲、甄子丹均是她座上客。（網上圖片）

謝玲玲與范冰冰飯聚。（IG圖片）