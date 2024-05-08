逆天奇案2｜馮盈盈曬纖腰搶FO 專心工作唔諗感情事自爆冇追求者

TVB熱播劇《逆天奇案2》即將迎來大結局，今（8日）劇組就舉行宣傳活動，一眾主要演員均有出席。其中馮盈盈（crystal）以一身滑浪Look現身，大曬纖腰及長腿，相當吸睛。而在接受《香港01》訪問時，談及前醫生男友鍾文浩（Martin）近日現身TVB錄影節目《早D知早D醫》，她表示事前並不知情，同時透露二人已再沒有聯絡。

馮盈盈曬纖腰及長腿性感現身。（葉志明攝）

在《逆2》中馮盈盈演技比起第一輯甚有進步，其中一場失控爆喊戲感染不少觀眾，獲網民們激讚。雖然演技有進步，但在講台詞時其表現仍欠奉，懶音極重，所以令人聽起來相當不舒服。在提到這個問題時，她就表示：「我諗我係過度矯正，表演老師泰臣都有針對我今次嘅表現，寫咗篇千字文話俾我聽有咩做得好，有咩做得唔好，話我係改善懶音方面矯枉過正，所以太用力，所以俾人感覺可以再自然啲。」強調可能嘗試用了新的發音方法去演戲，變成了有一種聽起來生硬的感覺。

馮盈盈表示與前男友沒有聯絡。（葉志明攝）

而比起第一輯的戲分，有不少網民留意到她似乎從女二變成了配角，戲分沒有從前的多，對此她就不認為：「因為作為一個專業嘅演員，唔會睇自己嘅戲分多與少。始終係第二輯，有好多新嘅人物（加入），多咗參演嘅角色，所以喺內容方面有平均分配。」亦因為第二輯的內容令她愛上了滑浪活動，透露明天將會上滑浪課程。

另外，提到前醫生男友鍾文浩近日罕現身TVB錄製節目《早D知早D醫》，問到是次

知不知道呢？她就二話不說：「剛才有另一位記者朋友講先知，（依家有冇聯絡？）冇啊！雖然我哋關係都保持良好，但始終可能我喺娛樂圈工作，佢喺醫療工作，始終唔會有咩特別交集，所以呢段時間以嚟都冇咩特別聯絡，（過時過節有冇問候？）都冇，就算係朋友都唔一定要過時過節問候嘅。」

而早前馮盈盈接受媒體訪問時，透露未來兩年不拍拖只專心工作，問到若在這段期間內遇到心上人會如何處理？她就表示：「因為我自己已經諗住專心工作同讀書，所以其實好難會有心上人，唔會諗任何有關感情相關嘅事，俾自己開始新嘅戀情。（依家有冇追求者？）冇，可能太專心做嘢同讀書，所以唔會有任何呢方面嘅機會。」當問到擇偶理想型時，她就強調沒有多想，目前只想專心工作和讀書。