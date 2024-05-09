孫耀威陳浩民組男團網民勁彈　兩人撞樣似足雙胞胎一男神無辜中槍

孫耀威和陳浩民近年同樣長駐內地發展，齊齊轉型做網紅開直播，兩兄弟拍住上撈得風生水起，更不時帶埋老婆一起聚會，可見二人感情要好。

孫耀威和陳浩民近年在內地拍住上。（影片截圖）

兩人曾合體為內地千萬網紅宣傳。（影片截圖）

孫耀威和陳浩民不時帶埋自己老婆一起聚會，感情非常好。（微博@蔣麗莎加油）

日前孫耀威在佛山舉行他首個內巡迴演唱會第一站，好兄弟陳浩民不但到場支持，還即興上台合唱劇集《天龍八部》主題曲《難唸的經》。而孫耀威亦好識做，送上對方最愛的名牌袋做回禮。未知是否唱出「歌癮」來，歌手出身的陳浩民近日竟在社交平台宣佈要與孫耀威組男團正式出道：「男團正式出道了！誰說磕不動？ #帥氣逼人組合」。

孫耀威日前在佛山舉行演唱會，陳浩民不但到場支持，還即興上台合唱劇集《天龍八部》主題曲。（小紅書）

孫耀威台上為好兄弟和音。（小紅書）

2人合唱，觀眾反應熱烈。（小紅書）

孫耀威亦好識做，送上對方最愛的名牌袋做回禮。（小紅書）

陳浩民收到這份禮物勁開心。（小紅書）

雖然兩人加埋年過百歲（孫耀威51歲；陳浩民54歲），但片中依然十足大細路一樣，孫耀威宣布說：「今天有個重要事情跟你們宣佈！」陳浩民續說：「我們組團了！」兩人再大喊：「我們是『帥氣逼人』組合！」正當陳浩民想自我介紹時，卻被孫耀威搶先一步：「我是帥氣。」陳浩民一面無奈，雖然片段消了音，但從口型猜出他當時用回廣東話拋下一句：「頂你個肺！」還擊。

陳浩民近日在社交平台宣佈要與孫耀威組男團正式出道。（小紅書）

陳浩民近日在社交平台宣佈要與孫耀威組男團正式出道。（小紅書）

組合名字叫「帥氣逼人」。（小紅書）

雖然兩位大男孩玩得好開心，但網民卻睇得好尷尬，勁彈：「兩個人加起來快110歲了呀」、「這個梗還挺老了」、「這個梗老得都快成喜喪了」、「他倆多大年紀啦，還搞帥氣這套」、「油膩」。

當陳浩民想自我介紹時，卻被孫耀威搶先一步：「我是帥氣。」（小紅書）

陳浩民無奈說：「你坑我！」（小紅書）

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另外，有網民覺得孫耀威和陳浩民兩個人很似樣，只是髮型不同，十足雙胞胎。有網民則表示「缺林志穎」，笑指：「他們三個還真挺像的。」林志穎今次真是無辜「中槍」。

網民覺得孫耀威、陳浩民同林志穎好似樣。（IG圖片）

網民留言。（小紅書）

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