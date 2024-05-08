逆天奇案2｜方力申演奸角獲讚　下月內地開唱反應極好：我好驚喜

現年44歲的方力申（Alex)最近在劇集《逆天奇案2》表現出色，飾演的奸角唐教授令大家看到他演技上的多元變化，大獲好評。而在接受《香港01》訪問時，其亦相當開心角色能得到觀眾認同，希望可以不斷去挑戰自己。

《逆天奇案2》收視節節上升。（葉志明攝）

在劇中飾演奸角的Alex令不少觀眾看到牙癢癢，令大家看到其除了能演富二代，公子哥兒角色之外，還能駕馭這種專業人士的角色，令大家對其刮目相看。他在接受訪問時表示：「做呢個角色好好玩，因為佢唔係由頭奸到尾。（做奸角咁成功，之後會唔會多接演奸角色？）其實我哋演員都係好被動，我每一次都希望盡量可以做好自己個角色，當然今次好幸運可以得到唐教授呢個角色，亦都係因為呢個角色，所以我好渴望去拍同埋用咗好多心機，希望不斷去挑戰自己。」強調演員是很被動的，自己不會刻意去追求某一些角色。

Alex演奸角大受好評。（葉志明攝）

另外，提到在下月於內地開巡迴音樂會，現時準備如何時，他就表示：「練緊歌練緊聲背緊歌詞，行程表基本上確實咗。想靚仔啲又要再節食、瘦身，仲有三個禮拜，嚟緊會去做宣傳，所以都好忙。（會唔會跳舞？）我唔係好識跳舞，盡量跳吓。我基本上都係唱番自己歌，所以都會以廣東歌為主。（會唔會加場？）有啲傾緊有巡迴唔同嘅音樂會，我都好驚喜嘅，諗住做一場試吓先，但做都未做已經有好嘅反應，但係都係一個壓力，希望做好咗可以再做多啲。」