東張西望｜新何太遭起底揭公屋靠呢招獲得　三度結婚大陸有仔有樓

日前《東張西望》連續報道76歲何伯閃婚細46歲內地女的忘年戀故事，何伯與太太新婚不久後5名仔女亦因此而與他反目，何伯與「新何太」指細女將他的450萬養老金全數提走，二仔更將他趕出家中，老先生到醫院搵大女時，大女更指要報警。報道一出後，不少網民都熱烈討論他們，更有網民「福爾摩斯」上身，指新何太身上的行頭估計起碼值36萬。近日更有街坊在網上爆料揭新何太的最新動向和背景，消息指她目前已離開香港返回大陸，又認為她並非普通女人，疑是一名非常專業的騙子。

仲打電話鬧何伯太太。（《東張西望》截圖）

新何太被網民起底。(節目截圖)

有網民於社交網上的大埔群組上爆料指從證書上的資料顯示新何太是在1981年出生，今年43歲，並非她所說的46歲。爆料者出post寫道：「街坊爆料，個女人依家走左返大陸避難，何太同人呻話比東張抹黑，街坊話佢喺大陸有層樓，寫個仔名」，又以「迷魂湯何太」來形容新何太。

爆料者表示：「迷魂湯何太背景，今次係第3次結婚，何伯76歲，佢43歲，之前嫁來香港係第2婚，上一手香港老人幫佢拎咗身份証就離婚排公屋，依家間公屋就係離婚後排返黎。佢有個仔喺大陸住，有樓，寫個仔名，查唔到佢資產。佢喺大陸第一次結婚係20幾歲，生仔，之後離婚再搵到個香港水魚拎身份証。1婚：大陸，生仔；2婚：嫁來香港拎HKID，再離婚申請公屋，屋村商場打現金炒散；3婚，東張何伯」，揭開了新何太背景之謎。不過由於該名爆料者只是片面之詞，沒有實質證據，所以網民對於是否屬實存疑。

有網民於網上爆料新何太背景。(Facebook群組@大埔 TAI PO）

何伯太太喊晒口。（《東張西望》截圖）

FB群組大埔Tai Po截圖

新何太昨日一集更毫不掩飾，穿金戴銀。(節目截圖)

新何太曾表示這些都是結婚禮物，總值超過20多萬。(節目截圖)