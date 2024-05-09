劉佩玥女上男下曬逆天長腿氹玩剝衫大話骰　為劇集獻出人生初體驗

由劉家豪總監製、陳志江監製、岑國榮、孫浩浩擔任編審的《逆天奇案2》，本周播映結局篇。昨晚（8日）劇情繼續峰迴路轉， Big Boss之一的冠峰（方力申飾）被阿Wing（林夏薇飾）的善良溶化，不惜為救流浪狗小白墮崖，違反了自己一直推崇的「物競天擇」規條，冠峰更對着小白剖白：「我輸咗畀基因，小白我想做個普通人，想去愛一個人，我可以點做呀？」之後冠峰被一名路過的老村民所救，逃出生天後即急急借電話發訊息剎停恐襲，並以Perses身份發聲明指不會再攻擊香港，似乎想改邪歸正！

小方改邪歸正，獲救後即刻剎停恐襲行動。

小方改邪歸正，獲救後即刻剎停恐襲行動。

小方以Perses身份發聲明，宣布停止再襲擊香港。

另邊廂，Big Boss張頴康趁亂逃獄。

另邊廂，Big Boss張頴康趁亂逃獄。

另邊廂，Big Boss魏子樂（張頴康飾）在精神病院被其他院友襲擊導致受傷，坐白車送院期間發生交通意外，瘋癲的子樂趁機逃走，偷偷前往尋找與太太尤麗撞樣的悠倩（劉佩玥Moon飾），並把悠倩帶到地下密室「禁錮」。

另邊廂，Big Boss張頴康趁亂逃獄。

張頴康仲好醒咁去咗搵劉佩玥。

張頴康將劉佩玥「禁錮」，二人全程互動相當搞笑。

張頴康將劉佩玥「禁錮」，二人全程互動相當搞笑。

張頴康將劉佩玥「禁錮」，二人全程互動相當搞笑。

昨晚最搶焦場口，非身材高䠷的劉佩玥大晒逆天長腿莫屬！劇情講到身為爛賭婆的悠倩又在賭桌上輸清光，之後被疊碼仔 Jimmy（袁鎮業飾）催還債，眼見悠倩冇錢還，Jimmy打算「抽水」當收息，機智的悠倩見情況不妙，出動逆天長腿搭在Jimmy身上並氹他玩「剝衫大話骰」，後來悠倩趁Jimmy去洗手間時企圖逃走，豈料被Jimmy識破，悠倩危急下拿着酒瓶扑暈Jimmy才成功甩身。

張頴康將劉佩玥「禁錮」，二人全程互動相當搞笑。

張頴康將劉佩玥「禁錮」，二人全程互動相當搞笑。

劉佩玥大晒42吋逆天長腿。

劉佩玥大晒42吋逆天長腿。

劉佩玥大晒42吋逆天長腿。

TVB官方社交平台釋出相關場口花絮片，原來今次是劉佩玥人生爆樽初體驗，劉佩玥與袁鎮業睇Playback時興奮得大嗌：「睇吓，爆得幾靚，都話咗一次搞掂啦！」袁鎮業同樣是首次畀人爆樽，他笑言：「都幾爽嘅，感覺好似頂頭鎚咁！」劉佩玥還搞笑地分享爆樽心得：「打嘅時候唔好用個底打落去，同埋要有信心、唔好驚，最緊要被打嗰個唔係我！」

劉佩玥大晒42吋逆天長腿。

劉佩玥大晒42吋逆天長腿。

劉佩玥大晒42吋逆天長腿。

劉佩玥仲玩埋剝衫大話骰同爆樽！

劉佩玥仲玩埋剝衫大話骰同爆樽！

42吋白滑長腿備受關注的劉佩玥，曾大方分享保養美腿心得，她認為多做運動和多喝水有助保持雙腳處於最佳狀態。

劉佩玥同袁鎮業都係第一次爆樽同畀人爆樽。

劉佩玥同袁鎮業都係第一次爆樽同畀人爆樽。

劉佩玥同袁鎮業都係第一次爆樽同畀人爆樽。

劉佩玥同袁鎮業都係第一次爆樽同畀人爆樽。