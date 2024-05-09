單立文爆被老婆挑釁激到要睇醫生　12字瀟灑回應過去拍三級片經歷

由陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇主持、一共十集的《香港婚後事》，今晚（9日）播出的第5集嘉賓是圈中恩愛夫妻單立文（豹哥）和胡蓓蔚（豹嫂），兩夫婦在節目中不時打打鬧鬧互相開玩笑，甜蜜互動盡顯默契，當中豹哥大晒幽默本色瘋狂答非所問，激到一班主持紮紮跳，氣氛歡愉！

今集嘉賓係單立文（左4）、胡蓓蔚（左3）夫婦。

單立文大晒幽默本色，經常問非所答，笑到大家碌晒地。

單立文大晒幽默本色，經常問非所答，笑到大家碌晒地。

單立文、胡蓓蔚瘋狂打打鬧鬧互相開玩笑，呢個就係佢哋相處之道。

相愛28年的豹哥、豹嫂恩愛如昔，身為「單身狗」的羅天宇請教兩人愛情保鮮法，豹哥大拋婚姻哲理：「婚姻係兩個人三唔識七喺埋一齊，之後產生一種化學作用叫愛情，之後到你Commit要照顧一生一世，講就易囉，當你途中遇到咁多嘢嗰陣，你個心會唔會動搖？會唔會想放棄？你要重拾正軌去鞏固番個婚姻，係好艱難，一段婚姻共富貴係好容易，共患難就唔容易。」

單立文、胡蓓蔚瘋狂打打鬧鬧互相開玩笑，呢個就係佢哋相處之道。

單立文、胡蓓蔚瘋狂打打鬧鬧互相開玩笑，呢個就係佢哋相處之道。

單立文、胡蓓蔚瘋狂打打鬧鬧互相開玩笑，呢個就係佢哋相處之道。

胡蓓蔚話最近激到老公睇醫生，佢仲重演當時嘅情景。

豹嫂則指最近因一事令她有新的領悟：「最近我激親我老公，激到佢睇醫生，原本係好小事，但大家喺度互頂，佢話：『你收聲！』我話：『我好冷靜，你有咩資格叫我收聲，我做咩要收聲，我依家叫你收聲！』之後佢個胃就唔舒服，個肚好多氣，Gur咗幾日，跟住佢去睇醫生，食咗兩個月胃藥。」豹哥笑言：「佢依家好似好輕描淡寫，但當刻係好挑釁！」豹嫂自認性格比較直和倔，經此一役後學識對老公要溫柔一點。

胡蓓蔚話最近激到老公睇醫生，佢仲重演當時嘅情景。

胡蓓蔚話最近激到老公睇醫生，佢仲重演當時嘅情景。

單立文谷到成肚氣，搞到食足2個月胃藥。

單立文覺得結婚只係一場儀式，係做畀長輩同埋朋友睇。

單立文覺得結婚只係一場儀式，係做畀長輩同埋朋友睇。

豹哥、豹嫂拍拖12年後才走進婚姻的殿堂，問到他們當時為何想結婚時？豹嫂坦言：「係我同佢講結婚嘅，當時好多朋友都係做藝術方面嘅工作，佢哋話結婚生仔冇可能，點知一講完佢哋就結咗婚，之後再生咗兩個小朋友。之後我去探我個朋友，佢好語重心長同我講，其實你哋都要諗諗係咪要結婚，之後我返到屋企，我就話邊個話我哋係咪要結婚呢，佢聽完之後就話好呀。」

單立文重提拍三級片嘅過去。

單立文重提拍三級片嘅過去。

「西門慶專業戶」單立文冇後悔拍過愛情動作片，覺得接咗個角色就要做到最好。

豹哥則認為：「我覺得結婚唔係一件大不了嘅事，簽一張紙就代表你一生一世愛呢個人咩？唔係吖嘛，呢個形式係做畀啲老人家睇，或者係做畀朋友睇，係一場大龍鳳嚟。」談到千年難解的婆媳關係，豹嫂大讚奶奶非常開明，從來都不會給她壓力。

「西門慶專業戶」單立文冇後悔拍過愛情動作片，覺得接咗個角色就要做到最好。

單立文轉移攻擊有「女神收割機」之稱嘅羅天宇！

單立文轉移攻擊有「女神收割機」之稱嘅羅天宇！

講到豹哥，不得不提他的外號「西門慶專業戶」，豹哥更大方分享拍過三級片的過去：「蔡瀾當初簽咗我三部（電影），佢話第一套冇嘢㗎，係個書生喺度打啲妖咁，Lur住帶過咁囉。」豹哥坦言沒有後悔過拍愛情動作片：「如果你應承要做，你就要努力做好佢。」豹哥更雲淡風輕拋下一句：「都係歷史人物啫，冇咩大不了！」相當瀟灑。節目尾聲，豹哥矛頭直指有「女神收割機」之稱的羅天宇身上，追問他對婚姻有沒有憧憬，天宇還會在節目中公開對被封為「女神收割機」的感受。

單立文轉移攻擊有「女神收割機」之稱嘅羅天宇！

羅天宇公開剖白被封「女神收割機」嘅感受。