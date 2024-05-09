凍齡男歌手宵夜被捕獲　生圖流出意外暴露身材缺點慘遭網民調侃

51歲的孫耀威歌手出身，除了擁有一副凍齡靚仔樣外，還唱過多首經典金曲，數到最Hit的一定不少得《愛情故事上集》，當年孫耀威憑此曲紅遍中港台，如今亦成為他開騷商演的必唱歌。

經典呀！（網上圖片）

孫耀威當年參加唱歌比賽贏得大獎，並憑著靚仔樣俘虜不少女粉絲。（影片擷圖）

孫耀威近年在內地人氣不減，且年過半百依然咁靚仔。（孫耀威微博照片）

孫耀威近年還活躍社交平台，轉型做網紅，完全豁出去。（小紅書）

孫耀威近年長駐內地發展，有合適工作才回港，而且還轉型做埋網紅，活躍「直播間」，不時開直播同粉絲傾吓偈、唱唱歌，保持人氣。在內地撈得風山水起的孫耀威，日前還在佛山舉行他巡迴演唱會首站，雖然開騷前傳出演唱會門票疑似出現滯銷的情況， 有網民更在留言區爆料指門票3.5折有交易，但無礙孫耀威開騷心情，個唱上邀請到李克勤、好兄弟陳浩民及老婆婆陳美詩等擔任嘉賓，從網上影片可見，場內觀眾反應亦相當熱烈。

孫耀威日前在佛山舉行其巡迴演唱會首站。（小紅書）

邀請到李克勤做嘉賓。（小紅書）

還有陳浩民，孫耀威還送上對方最愛的名牌袋做回禮。（小紅書）

當然更不少得太太陳美詩。（小紅書）

而近日，有網民在社交平台分享在佛山一間星級大排檔食宵夜偶遇孫耀威，相信對方是個唱完騷後拉大隊去慶功。該網民留言：「佛山食宵夜偶遇大明星，開心」，但不知是否拍攝角度，其拍攝短片卻意外暴露了孫耀威的身材缺點，引起網民熱議。

孫耀威食宵夜被捕獲。（小紅書）

博主鏡頭下孫耀威驚現五五身。（小紅書）

對「增高鞋」引起網民熱議。（小紅書）

在多人護送下離開。（小紅書）

排場十足。（小紅書）

片中孫耀威穿上一件over size的黑色演唱會Tee，配上窄身褲慘變五五身，讓本身都不高的他（官方身高173CM），更顯「細粒」如小矮人般，就算穿着一對勁厚底的Boot都幫不了多少，更反而被網民狠狠地取笑：「老孫的鞋子似巨無霸，感覺太重了，拖着腳行」、「鞋子裡面鞋墊有十公分吧」、「鞋子有10厘米增高」、「這叫恨天高嗎？」、「這個視頻拍出了一米5嘅效果」、「這是真人版小矮人嗎」。甚至有網民不留情面地指孫耀威「過氣啦」、「抖音明星」，聽到都令人心酸。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）