影后中環名店掃貨買手袋獲老公駕超跑接載　一貼心舉動證被寵上天

現年52歲的張智霖 (Chilam) 與同齡的老婆袁詠儀 (靚靚) 由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人的寶貝囝囝張慕童已長大了，今年已經17歲，他們夫妻倆就有更加多二人世界的甜蜜時光，閒時拍下拖，經常出雙入對，有影皆雙。日前張智霖與袁詠儀就於中環被偶遇，不止一位網民把偶遇兩人的照片放到社交網上分享。

張智霖跟太太袁詠儀（靚靚）在圈中是金童玉女及模範夫婦，張智霖曾在演唱會上公開示愛，指還未真正認識靚靚前，其實已喜歡她。雖然二人拍拖初期不被看好，惟真愛經得起時間考驗，二人結婚18年仍恩愛如昔，並育有兒子張慕童（魔童），一家三口幸福美滿。（袁詠儀微博圖片）

兩人出席活動的靚相。(vcg)

兩人多年來一直十分之恩愛。(袁詠儀微博)

張智霖、袁詠儀及張慕童一家三口。(ig圖片)

太太袁詠儀（靚靚）和囝囝張慕童（魔童）也受牽連，網上平台被網民轟炸洗版。（網上圖片）

有網民出post表示在7號下午中環的Chanel門口，偶遇張智霖與袁詠儀。當時袁詠儀剛shopping完，要把兩大袋戰利品放車裏，但打不開車前蓋，然後駕車來接她的張智霖便下車幫老婆開。博主大讚大張智霖彷彿吃了防腐劑，絕佳狀態根本不像五十多歲的人。

網民偶遇張智霖和袁詠儀。(小紅書)

另一位同樣偶遇兩人的網民就出post表示在Hermès門口看見袁詠儀，大讚她真人真是太靚了。三秒之後張智霖駕住名貴保時捷跑車來接袁詠儀，駛到想停車，但是後面巴士一路響咹，袁詠儀便說轉彎等。博主跟住靚靚走了一小段路，直到張智霖停車，還跟她say hi打招呼，十分友善。由於袁詠儀兩個個包塞不進前車箱，便直接搬上車內。袁詠儀出名愛買包包，張智霖曾在節目中公開表示靚靚再這樣買下去，他就要破產了。其實他都只是在說笑，日常就是把老婆寵上天，任由袁詠儀買包包之餘，還親自駕車去接送她，又落車幫她整理戰利品，真是十分貼心sweet。

袁詠儀於中環shopping完獲老公張智霖駕車接她。(小紅書)

袁詠儀於中環shopping完獲老公張智霖駕車接她。(小紅書)

袁詠儀於中環shopping完獲老公張智霖駕車接她。(小紅書)

袁詠儀於中環shopping完獲老公張智霖駕車接她。(小紅書)

張智霖的保時捷跑車。(小紅書)

張智霖的保時捷跑車。(小紅書)

張智霖的保時捷跑車。(小紅書)

張智霖獲讚狀態絕佳。(小紅書)

張智霖獲讚狀態絕佳。(小紅書)