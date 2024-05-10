40歲人氣視帝北上轉型做音樂情人　用「Signal」做藝名重新出發？

現年40歲的人氣視帝王浩信近年到內地發展，去年中他早揚言想開騷，想做一個唱到2、30首歌的演唱會，更頻頻接登台騷練習歌喉。早前王浩信進軍小紅書，勢要谷行內地人氣達成開騷目標。

王浩信。（IG@vincentwong07）

王浩信近日在小紅書分享多張靚相，相中王浩信戴上耳機，行入CD鋪影了多張相，充滿文青風格。王浩信先是發文與網民分享一首浪漫歌曲《moonlight romance - lo-fi edit》，感性發文指：「聽起來感覺有一種微醺。」

王浩信進駐小紅書。（小紅書）

另一則帖文中，王浩信再度紓發所思所感，「來到北京的798，在這個唱片店呆的時間最長，裡面的氛圍讓我很快就靜下來，我在思考是為甚麽？可能還是以前肌肉記憶」；又表示：「歌曲對我來說永遠有一種神聖感，因為旋律很快就能接上我的神經和情緒，感覺很溫柔」，似乎有意想轉型做音樂情人。

王浩信與太太陳自瑤的婚姻狀況依然令人好奇。

令人意外的是，相中寫上了「Signal」，疑用此為藝名重新出發。有網民疑惑問：「其實還想問哥為什麽現在會主動tag上signal了呢？我記得你20年那會還說過不喜歡別人叫你signal的。」王浩信回覆道：「這個字在我的生命里一直出現，一定有原因，所以大概是我很喜歡的另一句：a dream is a memory from the Future, dream，夢想，也是靈魂里收到的信號，有夢想才有新的發現，所以keep dreaming!」原來是「靈魂里收到的信號」的意思。

王浩信以「Signal」做藝名轉型做音樂情人重新出發？（小紅書）

好多文青相。（小紅書）

去唱片舖打卡。（小紅書）

感性發文，並分享浪漫歌曲。（小紅書）

又分享容祖兒的歌。（小紅書）