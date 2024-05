40歲人氣視帝北上轉型做音樂情人　用「Signal」做藝名重新出發？

現年40歲的人氣視帝王浩信近年到內地發展,去年中他早揚言想開騷,想做一個唱到2、30首歌的演唱會,更頻頻接登台騷練習歌喉。早前王浩信進軍小紅書,勢要谷行內地人氣達成開騷目標。

王浩信。(IG@vincentwong07)

王浩信近日在小紅書分享多張靚相,相中王浩信戴上耳機,行入CD鋪影了多張相,充滿文青風格。王浩信先是發文與網民分享一首浪漫歌曲《moonlight romance - lo-fi edit》,感性發文指:「聽起來感覺有一種微醺。」

王浩信進駐小紅書。(小紅書)

另一則帖文中,王浩信再度紓發所思所感,「來到北京的798,在這個唱片店呆的時間最長,裡面的氛圍讓我很快就靜下來,我在思考是為甚麽?可能還是以前肌肉記憶」;又表示:「歌曲對我來說永遠有一種神聖感,因為旋律很快就能接上我的神經和情緒,感覺很溫柔」,似乎有意想轉型做音樂情人。

王浩信與太太陳自瑤的婚姻狀況依然令人好奇。

令人意外的是,相中寫上了「Signal」,疑用此為藝名重新出發。有網民疑惑問:「其實還想問哥為什麽現在會主動tag上signal了呢?我記得你20年那會還說過不喜歡別人叫你signal的。」王浩信回覆道:「這個字在我的生命里一直出現,一定有原因,所以大概是我很喜歡的另一句:a dream is a memory from the Future, dream,夢想,也是靈魂里收到的信號,有夢想才有新的發現,所以keep dreaming!」原來是「靈魂里收到的信號」的意思。

王浩信以「Signal」做藝名轉型做音樂情人重新出發?(小紅書)

好多文青相。(小紅書)

去唱片舖打卡。(小紅書)

感性發文,並分享浪漫歌曲。(小紅書)

又分享容祖兒的歌。(小紅書)