Loong 9｜冼靖峰唔知團員內地有活動　帶好消息見面會下月舉行

TVB的男團「Loong 9」原訂於4月28日於香港舉行首個售票見面會，但在活動舉行前一天，主辦方無預警地宣布翌日的見面會因為「不可抗力」的理由而未能如期舉行。本應是Loong 9成團後首個見面會，現在就無限期延後，成員之一的冼靖峰（Archie）今日（9日）出席《神耆小子》活動後接受《香港01》訪問時就帶來好消息，他指見面會最快可以在6月舉行：「度緊期大家都，希望可以盡快都可以見到fans，以Loong 9團員身份！」

Loong 9的官方社交平台卻又宣布了另一個活動。(微博影片截圖)

冼靖峰（Archie）今日（9日）出席《神耆小子》活動後接受《香港01》訪問時就帶來好消息。(梁碧玲 攝)

前日（7日）Loong 9的官方社交平台宣布Loong 9 – S成員將出席明天（10日）的活動，而片中亦只有8位成員，無疑又把香港的3位成員自動排除了。冼靖峰被問到知不知道有這個活動時，他表示剛剛才知道：「頭先我做上一個訪問，佢哋咁啱提起我先知聽日有小分隊嘅見面會！」十分奇怪的是Loong 9有活動反而連團員都不知情。

片中顯示出席的成員是Loong 9 – S，無疑又把香港的3位成員自動排除了。(微博影片截圖)

冼靖峰唔知道團員內地有活動。(梁碧玲 攝)

十分奇怪的是Loong 9有活動反而連團員都不知情。(梁碧玲 攝)

冼靖峰早前亦提到跟內地方的合約還未正式簽署，他被問到現在的進度時就說到自己一直有在跟進：「我相信一路都係努力咁去傾緊，亦都去溝通緊，唯獨是我覺得我要做好嘅嘢就係裝備好自己。」

冼靖峰早前亦提到跟內地方的合約還未正式簽署。(梁碧玲 攝)