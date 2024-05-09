神耆小子｜冼靖峰首次拍劇得鄭則仕教路　生日勁忙都安排同粉絲過

TVB新劇《神耆小子》由鄭則仕、蕭正楠、樊亦敏、冼靖峰、傅嘉莉、羅毓儀及曹永廉主演，一班演員今日（9日）出席《神耆小子》活動大玩遊戲，更與一班5月生日的壽星一同慶祝。冼靖峰（Archie）接受《香港01》訪問時被問到覺得首次拍劇的自己值多少分時，他覺得自己給自己評分不夠標準：「我好想觀眾畀個分我，我哋有個演員嘅group，我哋自己係咁樣傾每一個鏡頭，每一個shot，甚至我哋都會cap一啲網上嘅評論。」求進步的心態總能夠在冼靖峰身上找到。

一班演員出席《神耆小子》活動大玩遊戲。(梁碧玲 攝)

冼靖峰力的表現，揹起kent哥。(梁碧玲 攝)

更與一班5月生日的壽星一同慶祝。(梁碧玲 攝)

冼靖峰亦提到這套劇對於他來說是一個起點，作為這劇的寵兒他表示大家都很疼愛他：「大家都好錫我，呢個對於我嚟講係一個起點，所以好同唔好都要識得睇，因為之後就要判斷下一次機會嘅時候，我哋點樣將好嘅嘢發大佢，唔好嘅嘢要改善。」

冼靖峰作為這劇的寵兒都知道大家好鍚佢。(梁碧玲 攝)

冼靖峰亦提到這套劇對於他來說是一個起點。(梁碧玲 攝)

冼靖峰說到鄭則仕教了他很多：「千祈唔好覺得呢一個就係一個好好嘅moment，跟住就唔諗住去進步，我哋一定要時刻抱著一個學習嘅態度。」他亦在不同的演員身上學到不少東西，他說自己拍喜劇是想怎樣讓人笑，但被前輩說他要先放鬆才可以有特定的效果，這些提點對他來說可以說是點石成金。

冼靖峰說到鄭則仕教了他很多。(梁碧玲 攝)

冼靖峰在不同的演員身上學到不少東西。(梁碧玲 攝)

雖然今次是冼靖峰首次拍劇，但他被問到有沒有意思向戲劇方面發展時，他表示要等公司安排：「當然啦，我自己希望嘗試多啲唔同嘅發展，希望有唔同嘅機會，我始終係一個新人，我好相信每一個機會，每一個發展嘅方向我都可以學到嘢。」好學的他說要在每一個方向繼續學習，吸收不同的經驗，令自己不停的改變及進步。

冼靖峰首次拍劇被問到有沒有意思向戲劇方面發展。(梁碧玲 攝)

好學的冼靖峰說要在每一個方向繼續學習，吸收不同的經驗，令自己不停的改變及進步。(梁碧玲 攝)

冼靖峰被問到如果今次劇集出來有很負評的話，又能否接受，他說現在很喜歡看評語：「so far我見到嘅評論，真係多謝咁多位前輩真係carry住小弟，comment都真係幾正面！」至於將到生日的他被問到會怎樣過時，他表示當日行程很豐富：「我哋朝頭早9點鐘開始有拍攝啦，應該6點幾7點化妝，9點正式拍攝就拍到夜晚，跟住夜晚我就有一個fans meeting。」他說有一段時間沒有跟他的粉絲交流過，今次可以趁生日跟粉絲好好的交流，所以整天的行程都會在工作中渡過。

冼靖峰願意接受負評。(梁碧玲 攝)