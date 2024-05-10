62歲關禮傑生圖流出竟撞樣張信哲　私下愛妻號車樓全歸老婆名下

愈老愈型的關禮傑，近年主力在內地發展，以往他在無綫期間拍過多套膾炙人口的影視作品，故至今在內地有一定知名度及吸金力，而講到近年的「代表作」，莫過於他在劇集《叛徒》中示範「世界級跳樓」，至今仍令觀眾印象深刻。

關禮傑在《叛逃》中跳樓一幕更是讓觀眾印象深刻。(《叛逃》劇照)

關禮傑為了在下屬面前展示雄風，示範了「世紀級跳樓」的神技，用一身輕功跳過對面天台。(《叛逃》劇照)

除了好戲外，關禮傑也經常獲網民大讚保養得好，看上去一點都不像62歲，而關禮傑對自己的身材管理也很嚴格，除了時常運動keep fit外，也是香港明星足球隊隊員，經常一齊練波保持最強體魄，難怪他每次與女兒關楓馨父女檔現身時都猶如兩兄妹。

關禮傑（中）是香港明星足球隊隊員，經常獲網民大讚保養得好（微博圖片）

關禮傑曾與女兒關楓馨父女檔為籌款節目演出。（資料圖片）

日前關禮傑獲邀到內地長春出席一個珠寶店活動，事後店員將片段分享到社交平台。片中，關禮傑穿上暗花灰色西裝，帥氣又有型，而且全程笑容滿臉，毫無架子，最重要的是雖然年過60，但腰骨依然筆直。該員工見到兒時偶像本尊激動說：「小時候看過他很多劇，真的太帥了！雖然現在有了歲月痕跡，依然帥氣～就是好瘦啊，發現演員們為了上鏡好看真的不容易！本人非常有親和力！」

關禮傑以往演過不少經典角色。（小紅書）

好靚仔。（小紅書）

古裝一樣駕馭到。（小紅書）

但未知是否拍攝角度的問題，有網民覺得眼前的關禮傑竟與張信哲有點像：「也是一瞬間看成張信哲」、「不是有點。是非常」、「超級像」，另也有網民大讚：「他帥過現在內地90%的男主」、「關禮傑有60歲了吧，狀態很好」、「太帥了，我唯一的偶像。」

關禮傑日前獲邀到內地長春出席一間珠寶店活動。（小紅書）

笑容滿面又有親和力。（小紅書）

但竟有網民說撞樣張信哲。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

張信哲。（微博圖片）

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雖然關禮傑向來公認靚仔，但甚少緋聞，他於1990年與任職航空公司的女友梁安娜結婚，並在加拿大舉行婚禮，兩人婚後育有大女關楓馨和細女關楓盈，一家四口美滿幸福，是一名好老公、好爸爸。據知關禮傑在香港有兩個物業，加起來價值2000多萬，全都是寫在老婆名下。另外關禮傑目前所開的百萬座駕寫的也是老婆的名字，基本上是把自己的賺的錢都交給了老婆保管，絕對是「愛妻號」。

關禮傑同兩個囡囡關楓馨（Fabienne）以及關楓盈（Franziska）感情要好。（IG：@tiffanyfabi）