「最靚人妻新聞主播」回歸TVB　被子女稱係嚴母：最靚同埋最醜樣

蔡雪瑩（Snowy）為前無綫新聞台主播，2010年起擔任新聞台主播工作，兼任《中華掠影》及《周五搜記》的採訪工作。2011年開始負責《天氣報告》、《時事百科》等節目主持工作。雖然她只在無綫新聞工作了4年，但仍累積了不少人氣。2014年她正式離任無綫電視新聞部，轉往公關、資產一類的銷售工作。



前無綫新聞主播蔡雪瑩曾任無綫新聞台及無綫互動新聞台主播，2010年加入的她開始4年的主播生涯。（snowychoi@IG）

2016年她與男友朱威霖（William）結婚，現時已是一子一女之母，婚後生活美滿。蔡雪瑩最近重回TVB，與陳嘉倩、倪嘉雯、黃嘉雯三人一起主新節目《美食新聞報道》。節目中陳嘉倩與蔡雪瑩「坐廠」擔任美食報道，而倪嘉雯與黃嘉雯則擔任美食記者負責外訪工作。

蔡雪瑩（Snowy）為前無綫新聞台主播，2010年起擔任新聞台主播工作，兼任《中華掠影》及《周五搜記》的採訪工作。（陳順禎 攝）

蔡雪瑩今日（09/05）為《美食新聞報道》節目錄影，她接受《香港01》訪問時說：「雖然今日唔係喺電視城拍嘢，但係呢個節目記者會嘅時候，係我10年嚟第一次重返電視城，我都專登早咗一個鐘返去周圍行吓。我覺得canteen，嗰啲locker位置帶返好多青春回憶，因為以前喺公司嘅時候仲多過喺其地地方。」

蔡雪瑩（Snowy）先後誕下兩名小朋友。（IG@snowychoi）

2016年蔡雪瑩宣佈封盤嫁給上市公司太子爺，更誕下一子一女，家庭幸福美滿。（IG@snowychoi）

談到「湊仔經」，蔡雪瑩就自言自己被子女稱做「世界上最嚴格的媽媽」。她說：「我會理解佢哋點諗嘢，但係好多時候都要做一個教返佢哋嘅角色，即係教佢哋啲好老土嘅人生道理，成日都要好正義。」

蔡雪瑩（Snowy）擔任《美食新聞報道》主持。（陳順禎 攝）

蔡雪瑩續說：「我自己就唔覺得自己嚴格，但係我啲仔女就話我係全世界全嚴囉，哈哈。」記者笑言因為他們只能一個媽媽，所以就是「全世界最嚴」。蔡雪瑩也說：「可能真係得一個媽咪，所以佢哋比較唔到，即係最嚴同最唔嚴，最靚同埋最醜樣都係嗰個，哈哈。」