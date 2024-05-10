神耆小子｜鄭則仕多層次演技被狂讚　拍戲轉數要夠快：佢哋太客氣

TVB新劇《神耆小子》由鄭則仕、蕭正楠、樊亦敏、冼靖峰、傅嘉莉、羅毓儀及曹永廉主演，一班演員昨日（9日）出席《神耆小子》活動大玩遊戲，更與一班5月生日的壽星一同慶祝。鄭則仕日前（8日）一集講到他被紅顏知己樊亦敏疑似「派帽」，一場戲短短一分鐘就已經有多層次的演法，被網民大讚演技強勁。

一班演員出席《神耆小子》活動，更與一班5月生日的壽星一同慶祝。(梁碧玲 攝)

鄭則仕一場戲短短一分鐘就已經有多層次的演法，被網民大讚演技強勁。(梁碧玲 攝)

鄭則仕接受《香港01》訪問時被問到一分鐘內演出多種情緒會否很難，他表示「唔算好難」：「即係好多時我係錢大海，我用番錢大海個心態去做嗰樣嘢，佢個人係咁樣，喺我角度我覺得順理成章係咁嘅反應。」對於有多年演出經驗的鄭則仕絕對沒有難度。

鄭則仕接受《香港01》訪問。(梁碧玲 攝)

一分鐘內演出多種情緒對於有多年演出經驗的鄭則仕絕對沒有難度。(梁碧玲 攝)

而早前亦有指與鄭則仕拍戲時「最緊要轉數夠快」，他被問到劇中有沒有人「轉數快」時，他則說：「其實係佢哋太客氣啫，我其實係一個好慢熱嘅演員。我會先跟返個情緒做，咁呢個戲入面好彩佢哋幾個真係好高層次，好多層次掉出嚟呢，我其實要消化耐啲嘅，好彩拍出嚟個效果都ok。」

早前亦有指與鄭則仕拍戲時「最緊要轉數夠快」。(梁碧玲 攝)

鄭則仕被問到劇中有沒有人「轉數快」。(梁碧玲 攝)

鄭則仕在與蕭正楠及冼靖峰三人的戲亦是不少網民留意的點，覺得他們三人的互動很有趣，鄭則仕被問到與他們二人拍攝時是隨心拍還是依足劇本拍時，他回答說是跟劇本演的：「我哋係絕對跟劇本做㗎，劇本寫乜嘢，我哋最多係入面琢磨，點樣會講得順口啲啊，個過程好玩啲啊，就會琢磨呢樣嘢囉。因為每場戲寫出嚟有佢嘅功能，我哋唔好缺咗個功能，咁我哋依家屋企戲特別好笑就因為困獸鬥嘛，即係三個人三個唔同嘅心情擺埋一齊做一樣嘢，好多唔同嘅心好易產生一個笑話出嚟。」

鄭則仕在與蕭正楠及冼靖峰三人的戲亦是不少網民留意的點。(梁碧玲 攝)

鄭則仕被問到與他們二人拍攝時是隨心拍還是依足劇本拍時，他回答說是跟劇本演。(梁碧玲 攝)

但他被問到與蕭正楠及冼靖峰就比較搞笑，是否在錢家時則比較嚴肅時，他說從未有把這一劇當做喜劇：「我從來冇當喜劇係喜劇，冇一個方法，我係只有戲劇兩個字，呢個戲係用咩形式咩味道，由開始創作行咩路線係佢自己訂，而我係跟個劇本去做。」鄭則仕對於演戲十分有心德，亦很有大將之風。

鄭則仕他說從未有把這一劇當做喜劇。(梁碧玲 攝)