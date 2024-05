Tyson Yoshi首應邀在粉絲胸圍上簽名　曾透露收到Fans送Bra咁處理

Tyson Yoshi開騷例牌有個慣例,就是台下時常有女Fans掉胸圍上台,他更試過被黑Bra笠頭,令他收Bra多過收花。上月,Tyson Yoshi去台灣舉行中學巡演,結果獻唱時被台下高中生「掟胸圍」,更不止一個。他貼出照片並說:「Sxxt…高中校慶出現奶罩…不敢接不敢碰…高中這樣不好!!! Thanks for the love tho 萬芳高中晚點見」

Tyson Yoshi開騷例牌有女Fans掉胸圍上台,令他收Bra多過收花。(IG@tysonyoshi)

不過Tyson Yoshi就試過拒接未成年學生拋的Bra,認為高中這樣不好。(IG@tysonyoshi)

Tyson Yoshi第一次遇到觀眾掉Bra時,曾好奇是不是因為他胸大,所以Fans藉此叫他戴Bra。(IG@tysonyoshi)

Tyson Yoshi胸肌超勁。(IG@tysonyoshi)

而近日歌迷攻勢更進擊,索性遞上胸圍叫Tyson Yoshi簽名,他亦轉發了Fans影低他在胸圍上簽名的片段,說:「Bra好難簽」、「人生第一次簽Bra」至於Bra的主人亦有把自己的戰利品貼在留言區,原來是一個有銀色簽名的Hello Kitty Bra。而不少人都留言說相信今次開了先例,往後會陸續有來,大把Bra等著Tyson Yoshi簽名。

簽名就好閒,但簽在Bra上就是第一次。(IG@tysonyoshi)

有Fans遞上胸圍叫他簽名,他笑說是第一次。(IG@tysonyoshi)

Tyson Yoshi話好難簽,而Fans就覺得今次開了先例,以後將陸續有來。(IG@zykaa9_)

Tyson Yoshi收收埋埋大堆Fans送的胸圍,很多人好奇他會如何處理,到底是保留還是怎樣,他早前接受YouTube頻道「BBO│Black Box Office」時就回答:「有一箱,擺晒喺Studio嗰度,而家好興藝人生日有生日展嗰啲嘢,如果有一日我要搞,咪擺晒出嚟囉。」