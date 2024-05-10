Tyson Yoshi首應邀在粉絲胸圍上簽名　曾透露收到Fans送Bra咁處理

Tyson Yoshi開騷例牌有個慣例，就是台下時常有女Fans掉胸圍上台，他更試過被黑Bra笠頭，令他收Bra多過收花。上月，Tyson Yoshi去台灣舉行中學巡演，結果獻唱時被台下高中生「掟胸圍」，更不止一個。他貼出照片並說：「Sxxt…高中校慶出現奶罩…不敢接不敢碰…高中這樣不好!!! Thanks for the love tho 萬芳高中晚點見」

Tyson Yoshi開騷例牌有女Fans掉胸圍上台，令他收Bra多過收花。（IG@tysonyoshi）

不過Tyson Yoshi就試過拒接未成年學生拋的Bra，認為高中這樣不好。（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi第一次遇到觀眾掉Bra時，曾好奇是不是因為他胸大，所以Fans藉此叫他戴Bra。（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi胸肌超勁。（IG@tysonyoshi）

而近日歌迷攻勢更進擊，索性遞上胸圍叫Tyson Yoshi簽名，他亦轉發了Fans影低他在胸圍上簽名的片段，說：「Bra好難簽」、「人生第一次簽Bra」至於Bra的主人亦有把自己的戰利品貼在留言區，原來是一個有銀色簽名的Hello Kitty Bra。而不少人都留言說相信今次開了先例，往後會陸續有來，大把Bra等著Tyson Yoshi簽名。

簽名就好閒，但簽在Bra上就是第一次。（IG@tysonyoshi）

有Fans遞上胸圍叫他簽名，他笑說是第一次。（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi話好難簽，而Fans就覺得今次開了先例，以後將陸續有來。（IG@zykaa9_）

Tyson Yoshi收收埋埋大堆Fans送的胸圍，很多人好奇他會如何處理，到底是保留還是怎樣，他早前接受YouTube頻道「BBO│Black Box Office」時就回答：「有一箱，擺晒喺Studio嗰度，而家好興藝人生日有生日展嗰啲嘢，如果有一日我要搞，咪擺晒出嚟囉。」