Tyson Yoshi首應邀在粉絲胸圍上簽名 曾透露收到Fans送Bra咁處理
撰文：金秀玲
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Tyson Yoshi開騷例牌有個慣例，就是台下時常有女Fans掉胸圍上台，他更試過被黑Bra笠頭，令他收Bra多過收花。上月，Tyson Yoshi去台灣舉行中學巡演，結果獻唱時被台下高中生「掟胸圍」，更不止一個。他貼出照片並說：「Sxxt…高中校慶出現奶罩…不敢接不敢碰…高中這樣不好!!! Thanks for the love tho 萬芳高中晚點見」
而近日歌迷攻勢更進擊，索性遞上胸圍叫Tyson Yoshi簽名，他亦轉發了Fans影低他在胸圍上簽名的片段，說：「Bra好難簽」、「人生第一次簽Bra」至於Bra的主人亦有把自己的戰利品貼在留言區，原來是一個有銀色簽名的Hello Kitty Bra。而不少人都留言說相信今次開了先例，往後會陸續有來，大把Bra等著Tyson Yoshi簽名。
Tyson Yoshi收收埋埋大堆Fans送的胸圍，很多人好奇他會如何處理，到底是保留還是怎樣，他早前接受YouTube頻道「BBO│Black Box Office」時就回答：「有一箱，擺晒喺Studio嗰度，而家好興藝人生日有生日展嗰啲嘢，如果有一日我要搞，咪擺晒出嚟囉。」