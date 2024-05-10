姜濤孖馮德倫演《姜屍校園》　等埋位仲加碼上演「籃神大戰」

最新一輯預防HPV廣告短片《姜屍校園》，於較早前已播出，是次姜濤加上馮德倫（Stephen），音樂界與電影界兩大男神首度聯手合作，演出校園喪屍片，教大家男人生存法則，為頭家、為自己，記得要預防HPV。



姜濤加上馮德倫首度聯手合作，演出校園喪屍片。（《姜屍校園》劇照）

《姜屍校園》劇情非常豐富，姜濤在短片中飾演「姜Sir」，校園中學生們突然變成全身佈滿青筋的喪屍，姜Sir為拯救未被感染的學生，先將大家送到安全地方，然後自己一個去引開喪屍！正當姜Sir發現所有課室都上了鎖，正準備獨力對付喪屍之際，型男保安馮德倫搞笑地在儲物櫃中走出來，為姜Sir啪卡進入課室躲避。但啪卡聲太大，結果引來所有喪屍衝入課室，於是在兩人在課室中不斷堆起雜物阻隔喪屍，Stephen還說了句：「果然係頂流，頂得住。」

兩人在課室中堆起雜物阻隔喪屍，Stephen仲講咗句：「果然係頂流，頂得住。」（《姜屍校園》劇照）

這時觀眾才發現原來兩人是在拍戲，最後姜濤與Stephen在休息室討論男性預防HPV以及頭頸癌的重要性，此時姜濤突然青筋暴現，追住Stephen來咬，似乎是真的有喪屍病毒，整條短片都是戲中戲！

二人其實是拍廣告。（《姜屍校園》劇照）

今次短片兩人都挑戰了一些新的角色，姜濤是首次演老師加喪屍：「演喪屍真的好好玩，更難得化了喪屍妝，就算在休息時間我們自己都拍了些短片。」其實姜濤近日已在IG貼出相關短片，更加上了hashtag「#姜C」及「#姜老屍」，可見姜濤非常享受扮喪屍！至於Stephen則是史上最有型校園保安，馮德倫：「我在緊張情節中要帶出一點輕鬆感，那些喪屍同學演員好專業，課室一幕感受大家都真的好想咬我同姜濤。其實拍攝那天我同姜濤除了打喪屍，更一齊打籃球。」

姜濤在片中仲會變成喪屍。（《姜屍校園》劇照）

《姜屍校園》在真實校園取景，在室內運動場館姜濤一見到有籃球便忍不住出手，更邀請Stephen一齊打波，結果兩人便趁休息時間齊齊打籃球放鬆下。姜濤：「好難忘，可以同Stephen拍廣告仲竟然可以同佢打波，馮導好有型好親切。」至於Stephen首次與姜濤亦大讚對方靚仔及拍攝態度100分，期待有機會在大銀幕合作。

在室內運動場館姜濤一見到有籃球便忍不住出手，更邀請Stephen一齊打波。（《姜屍校園》劇照）

二人即興來一場「籃神大戰」。（《姜屍校園》劇照）

廣告中兩人都提及男人生存法則，於兩人心目中，男人生存法則到底是甚麼？姜：「幾時都要保護好自己、保護好自己愛的人。其實任可人都有機會中HPV，而且持續感染HPV而身體未能自行清除，有機會導致香港男士高危的頭頸癌，不能忽視。」馮：「可能好多男士都似短片中我的角色，覺得突然去做HPV預防，其他人會覺你一定要有甚麼問題，但其實男士都一樣要保護自己，特別是有家室的男士，照顧好自己等於給家庭一個保障。」