JJ賈曉晨大女極標緻似足洋娃娃　細女反被彈：跟我們長得太不像了

賈曉晨（JJ）早年曾參加TVB節目《美女廚房》，更成為「美少女廚神冠軍」，她在2016年與樊少皇結婚後相繼誕下兩女「小飯兜」及「小飯團」，而JJ亦自此減少幕前演出，專心相夫教女。雖然JJ曾多次在微博發文訴苦，感嘆同老公無法溝通，又指照顧兩個小朋友精疲力盡，但她仍盡心盡力凑女，直言「累並快樂着」，母女感情亦十分好，但兩個囡囡的顏值就被網民作比較，直指她的3歲細女「沒有繼承到媽媽的美貌」。而JJ日前就拍片直言：「抱着我家小寶就像抱着別人家的娃，因為跟我們長得太不像了！」

賈曉晨（JJ）與樊少皇結婚後相繼誕下兩女「小飯兜」及「小飯團」。（微博@JJ賈曉晨）

一家四口。（微博@JJ賈曉晨）

專心凑女。（微博@JJ賈曉晨）

曾感嘆照顧兩個小朋友精疲力盡。（微博@JJ賈曉晨）

兩個囡囡的顏值被網民作比較。（微博@JJ賈曉晨）

直指她的3歲細女「沒有繼承到媽媽的美貌」。（微博@JJ賈曉晨）

JJ的大女「小飯兜」自小美貌已獲網民肯定，雙眼皮、眼睫毛長長、皮膚白晢，完美遺傳媽媽JJ的回族靚女基因美貌，雙眼又大又圓似足爸爸爸爸樊少皇，而且表情多多，性格又古靈精怪，非常可愛。而相比起更有「混血感」的家姐，細女「小飯團」雖然同樣眼大大，但只有3歲的她五官似乎未長開，被指顏值不及家姐。不過JJ就認為兩個囡囡都靚，大讚細女可愛又暖心：「我相信妹妹長大肯定很有氣質，也非常美。」

「小飯兜」自小美貌已獲網民肯定，雙眼皮、眼睫毛長長、皮膚白晢，完美遺傳媽媽JJ的回族靚女基因美貌，雙眼又大又圓似足爸爸爸爸樊少皇。（微博@JJ賈曉晨）

細女「小飯團」雖然同樣眼大大，但只有3歲的她五官似乎未長開，被指顏值不及家姐。（微博@JJ賈曉晨）

JJ亦直言：「抱着我家小寶就像抱着別人家的娃，因為跟我們長得太不像了！」（影片截圖）

JJ亦直言：「抱着我家小寶就像抱着別人家的娃，因為跟我們長得太不像了！」（影片截圖）

3歲細女。（影片截圖）

不過JJ就認為兩個囡囡都靚，大讚細女可愛又暖心。（影片截圖）

細女。（影片截圖）

小飯團。（影片截圖）

JJ直言「小飯兜」自小就被大家盛讚，但她就同樣愛錫兩個寶貝女：「覺得自己是世界上最幸福的人，如果姐姐是屬於混血美，那妹妹就是東方美，兩個我都愛，不會偏心哦。兩個女兒我都好愛好愛，不存在什麼偏心，不會因為大寶比小寶年紀大就必須要讓着小寶，也不會因為小寶長得不是特別像我們而偏心大寶。我覺得每一個人都有自己的閃光點，自信開心就是最美！」

「小飯兜」自小就被大家盛讚。（微博@JJ賈曉晨）

大眼睛白皮膚。（影片截圖）

好可愛。（影片截圖）

同樣愛錫。（影片截圖）

兩姊妹感情好好。（影片截圖）

唔會偏心。（影片截圖）

好媽媽！（影片截圖）

唔會偏心。（影片截圖）

溫馨！（微博@JJ賈曉晨）