TVB「御用丫鬟」42歲生日童顏依然　淡出多年突移居內地積極復出

有TVB「御用丫鬟」之稱的陳思齊（前名陳凱怡）曾在2000年參選港姐，當時被外界封為「翻版朱玲玲」，雖然最後大熱倒灶，但仍獲TVB簽約成為旗下藝人，多年來演過不少「妹仔」角色，其後她一度過檔港視，但現時已淡出娛樂圈多年。不過闊別幕前多年的陳思齊，早前突然進駐抖音為復出鋪路，已移居內地的她更重啟演藝工作，又不時相約同樣定居內地的好友聚會，日前她就獲湯俊明等好友為她提早慶祝42歲生日！

陳思齊有TVB「御用丫鬟」之稱。（影片截圖）

已移居內地的陳思齊重啟演藝工作。（影片截圖）

不時相約同樣定居內地的好友聚會。（影片截圖）

湯俊明同彭懷安（Eddie）近年主力在內地發展。（IG@tong_chun_ming）

湯俊明等好友為陳思齊提早慶祝42歲生日！

陳思齊曾在2013年被爆出整容傳聞，她在受訪時亦直認做過美容院代言人，還打了兩次透明質酸針，後來還原了。而陳思齊今次現身，相中所見，眾人齊聚餐廳，戴上黑色圓框眼鏡現身的陳思齊十足卡通人物小雲，皮膚仍白滑緊緻，童顏依舊，完全不似真實年齡。其實陳思齊早在去年年底已暗示將搬去新環境過新生活，直至今年1月中她驚喜現身古天樂內地粉絲見面會，擔任大會司儀，原來她已正式移居內地，更陸續接了不少工作。

陳思齊曾在2013年被爆出整容傳聞。（影片截圖）

戴上黑色圓框眼鏡現身的陳思齊十足卡通人物小雲，皮膚仍白滑緊緻。

童顏依舊！

今年1月中陳思齊驚喜現身古天樂內地粉絲見面會，擔任大會司儀。（影片截圖）

而陳思齊早前到古明華在江門開設的「世斯茶檔」時，亦有談及北上發展的原因，她直言一切是偶然︰「我純粹想上嚟Hea，跟住大家見到我上嚟Hea之後就搵我做嘢，其實我以為啲人唔記得咗我㗎喇，因為我已經冇拍嘢10年喇嘛。」她又表示主要想在內地調理身體，工作才是其次：「我能力範圍做到我想做多啲嘅，但係我驚萬一自己已經年紀大機器壞啫。」又直言在港生活很快樂：「但我覺得人係可以更快樂，我好貪心。上嚟之後可以慢活，其實我係好鍾意。」

古明華在江門開設的「世斯茶檔」。（影片截圖）

陳思齊激罕露面。（影片截圖）

談及北上發展的原因。（影片截圖）

Keep得好。（影片截圖）

陳思齊顏值回春！（IG圖片）

慢活。（影片截圖）