神耆小子丨已故藝人陳狄克陶醉耍功夫　遭鄭則士「無視」喜感十足

《神耆小子》第五集焦點，落在已故知名綠葉藝人陳狄克的亮麗演出上。述飾演大海（鄭則士飾）寓所盡責看更老陳的陳狄克，向曾遭綁架的大海拍心口表示：「我以前係散打王，十個八個都埋唔到我身！」說畢更在大海面前耍起功夫上來；搞笑的是，雖然陳狄克全程耍得相當陶醉，但鄭則士卻沒有放在眼內，只自顧自與佳叔講電話，畫面趣怪。



陳狄克飾演大海（鄭則士飾）寓所盡責看更老陳。

陳狄克在鄭則士面前打功夫。

雖然對老陳耍功夫零興趣，但大海離開前不忘大讚老陳耍起功夫上來有「拳風」，令老陳繼續陶醉地對著空氣大顯身手，場口喜感十足。根據資料，陳狄克16歲已加入電視圈從事武指工作，並曾為經典劇集《上海灘》擔任武指，許文強（周潤發）被亂槍射殺的經典一幕就是係由他設計。如今能在劇集中見到陳狄克獻身手，更要搞笑為主，可謂別具意義。

陳狄克曾為經典劇集《上海灘》擔任武指。

陳狄克曾為經典劇集《上海灘》擔任武指。

陳狄克鄭則士一個自顧自耍功夫、一個自顧自講電話，真係幾搞笑。

陳狄克鄭則士一個自顧自耍功夫、一個自顧自講電話，真係幾搞笑。

陳狄克鄭則士一個自顧自耍功夫、一個自顧自講電話，真係幾搞笑。

大海走咗之後，老陳依然繼續耍功夫，呢個位又係笑咗。

大海走咗之後，老陳依然繼續耍功夫，呢個位又係笑咗。

Yuki唱《難得有情人》被指聲線似關淑怡

而自第三集後佔戲頗重的羅毓儀（Yuki），昨晚除了有與冼靖峰「偽深情」互動及唱K戲份外，其中一幕劇組更大派福利為觀眾呈現Yuki的「大學生畢業look」。由「御用中學生」升呢大學生的Yuki，照片中的她看上去亦比平時成熟，有網民更指Yuki有八、九十年代「宅男女神」葉蘊儀的影子。網民搞笑留言：「話係佢個女都信呀」、「兩個個樣都勁Sweet」、「真係似，兩個都細細粒、眼大大。」網民又大讚Yuki在《神耆小子》中「靚咗好多」，大讚她的wet妹look夠吸引之餘，又讚她唱《難得有情人》時聲音有少許原唱關淑怡的影子。

升呢「大學生」嘅Yuki羅毓儀一樣咁靚女。

升呢「大學生」嘅Yuki羅毓儀一樣咁靚女。

有唔少網民話羅毓儀撞樣葉蘊儀。

爆與冼靖峰戲內戲外都喜愛鬥氣

Yuki羅毓儀繼續靚樣大爆發。

Yuki羅毓儀繼續靚樣大爆發。

談到與Archie合作，Yuki坦言開心又有新鮮感：「因為大家都鍾意音樂，所以除咗拍劇，我哋都會交流一啲拍劇同埋唱歌嘅心得，互相學習。」她又笑指與Archie戲內戲外都很愛鬥氣，並大爆Archie原來好大食：「拍劇時我哋都好鍾意鬥嚟鬥去，喺度計住大家邊個NG得多啲。最搞笑嘅係我發現咗佢原來好大食，有一次去餐廳放飯，佢嗌咗成枱餸之後，仲食咗一隻海南雞，同台嘅人都畀佢嚇親。」

Yuki Archie甜蜜唱K之餘，仲海邊談心添。

Yuki Archie甜蜜唱K之餘，仲海邊談心添。