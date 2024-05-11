于正對自家劇有信心無懼同大劇PK　《慶餘年2》確實16日開播

期待已久的內地劇《慶餘年2》近日正式官宣會在今個月16日開播，引來不少網民期待。然而，除了《慶2》之外，有傳楊冪主演的《狐妖小紅娘月紅篇》及吳謹言主演的《墨雨雲間》同樣在五月份推出，可謂是神仙打架的月份。對此，《墨》劇的製作人有「金牌監製」之稱的于正似乎不懼怕，公開發言「明知山有虎，偏向虎山行才是我的個性。」對自家劇集非常有信心。

《慶餘年2》近日正式官宣會在今個月16日開播。（《慶餘年2》微博圖片）

《慶餘年2》日前舉行了主創直播活動宣傳，確實了在16日正式開播，而該劇編劇王倦在回答觀眾問題時，更公開表示劇集一共有三季，目前正在創作中，表明大家不用再等五年，這一番言論被猜測拍攝第三季的可能性非常高。

五月份除了《慶2》開播之外，盛傳由楊冪、龔俊主演的古裝劇《狐妖小紅娘月紅篇》會在五月中後舉行發布會，預計在月尾開播，如此一來絕對會與《慶2》相撞。

《墨雨雲間》及《狐妖小紅娘月紅篇》傳在五月份播。（微博圖片）

另外，由吳謹言主演的古裝劇《墨雨雲間》亦盛傳在五月份播出，該劇是她相隔多年再推出的古裝劇，特別受到期待。若果消息屬真，面對兩大對手的頂級大劇，吳謹言想出線的機會微乎其微，因為《慶2》大家已等待多年，而楊冪人氣極高，每每推出劇集都成為焦點，所以不少網民都替她感到擔憂。

兩部劇集同屬大型劇。（《慶餘年2》微博圖片﹑《狐妖小紅娘月紅篇》微博圖片）

對於盛傳製作的劇集《墨雨雲間》與兩大頂級劇集相撞播出，製作人于正沒有就對劇集是否五月份播出作出回應，更顯得非常有信心表示：「凡事有運有命，這一世不平一把怎麼知道不行？明知山有虎，偏向虎山行才是我的個性。」有網民直言他似乎自信過頭了。