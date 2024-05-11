前《東張》女神黃穎君棄7萬政府工做政協　被指搵錢狂背後有洋蔥

前《東張西望》主持黃穎君（Burmie ），22年中離開無綫，毅然轉跑道加入政府擔任民政事務局媒體主任，月薪達港幣$67,295，今年初再發布新動向，原來早成為武漢市港區政協委員！黃穎君今日(11日) 接受漢陽主持的新城《詩歌有Guide》節目錄音訪問，回應被指賺錢狂選美狂背後原因。



黃穎君曾是《東張》外景主持。（IG@burmiewongwingkwan）

黃穎君勇闖大埔曱甴屋，膽識過人並成為她的《東張》代表作。（電視截圖）

點擊下圖看當時黃穎君勇闖「曱甴屋」的情況：

+ 9

因她當年做模特兒關係，由大學時期已跟漢陽認識。漢陽對呢位由學生時期任職模特兒、選美、擔任《東張西望》主持、繼而結婚生仔、更成為現任武漢市港區政協委員，睇著她長大的乖乖女Burmie，一直讚口不絕。而Burmie一直不停努力搵錢，最高記錄一日打7份工，又不停參加大大細細的選美，原來背後有「洋蔥」。

黃穎君接受漢洋訪問。

黃穎君22年從民政事務局媒體主任，轉職文化體育及旅遊局媒體主任，認為更適合自己。（IG@burmiewongwingkwan）

黃穎君成為政協。（IG@burmiewongwingkwan）

Burmie在節目中表示好多朋友都說她好鍾意選美及搵錢，她帶著笑容輕描淡寫地為自己平反：「大學初期，屋企與朋友合作在內地做製衣生意，信錯朋友，導致生意失敗破產。大學一年級有一日放學時，收到父母來電，問可否不讀大學？爸爸媽媽說冇錢已交不到學費。當時我好冷靜，只是在想咁辛苦考入大學……最後我沒放棄，開始諗辦法賺錢每年交學費。」

黃穎君選港姐時有「翻版謝安琪」之稱，並表明自己想做主持。（IG@burmiewongwingkwan）

她從此開始打工，一面返大學讀書，放學就趕去做兼職：「做過企街派傳單、商場服務員幫顧員的電梯按掣，又參加過I.T代言人大賽，因為勝出者送電腦；之後，再參加工展小姐，因為獎金有五萬元現金，仲有電飯煲、水煲等電器獎品；之後再選港姐。最高記錄，一日打七份工。」家人還債生活一直到她加入TVB後：「有一晚半夜，我由TVB工作完回家，父母好開心告訴我，剛還完債喇，問親戚、朋友借錢的街數也全數還清了，父母提議去旅行，但我選擇了把旅行錢，繼續讀碩士。」

+ 1

漢陽就指從沒聽過她說過屋企背後故事，每次見她都是充滿陽光笑容，她說：「沒人一帆風順，知道不要抱怨，也不要妬忌人家的成功，每位成功的人背後都付出過不少努力，有一首詩歌我好鍾意，感覺陪著我走過每一步，每遇上挑戰，就會想聽，呢首詩歌就是《足印》。」