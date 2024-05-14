專訪｜台灣女團BOOM! 怪物星人自爆想蒲蘭桂坊︰感覺那邊很熱鬧

台灣創作女團「BOOM! 怪物星人」本月初來港擔任同公司的天團五月天演唱會嘉賓，以及上星期出席成團後，首個香港大型演出與眾同樂。「BOOM! 怪物星人」的四位成員溫妮(WINNI)、郁采真(小V)、 魏嘉瑩 (Arrow)和琳誼(Ring) 接受《香港01》專訪大談成團背後的點滴和擇偶條件，以及未來發展等。她們異口同聲表示：「希望來香港舉行演唱會，場地大小不受限制。」

台灣創作女團「BOOM! 怪物星人」四位成員接受《香港01》專訪。（陳順禎攝）

成團背後的點滴

為什麼組合會取名「BOOM! 怪物星人」，魏嘉瑩表示：「我們每一個人身上都有奇怪和獨特的地方，我們每一樣獨特的地方，都好像住在怪物星球上，如果聽眾朋友覺得自己很奇怪，也不要害怕。」她繼續指組合取名的英文「Boom」是特效音樂般的感覺，強烈對比怪物星球人的出現。提到組合的契機，魏嘉瑩表示前年和WINNI一起創作EP，令她思考到現今的女團發展並沒有出現過創作女團，所以提議組成一個組合。

魏嘉瑩指組合取名的英文「Boom」是特效音樂般的感覺。（陳順禎攝）

Ring則透露：「魏嘉瑩覺得我很會創作也很漂亮，唱歌也很好聽，所以要不要加入這個團體。」而小V加入女團前的身份是幕後創作人，她分享轉戰幕前的原因：「當初收到WINNI線上的邀請，其實當時想了很多天，大概幾個禮拜，因為我以前都在幕後創作，主要處理電腦工作，很少面對鏡頭和很多人的表演。」她繼續指因為得到朋友的鼓勵，所以決定走出舒適圈。

Ring透露魏嘉瑩欣賞她的美貌及才華，主動邀請一起組成女團。（陳順禎攝）

小V加入女團前的身份是幕後創作人。（陳順禎攝）

做五月天師妹會覺得壓力?

被問到組合當中的崗位分配，魏嘉瑩表示團體並沒有隊長之分。講到拍攝團體照誰企C位，她笑言：「我們會輪流站中間，看那一首創作是誰寫的就會站在中間，所以是不固定的。」至於擔任天團五月天師妹會否感到壓力很大，她說：「會覺得很榮幸，很幸運和幸福，做五月天香港站嘉賓，在舞台聽到香港觀眾的歡呼聲，心裏很感動。」談及未來發展計劃，WINNI指希望可以一起在香港舉行演唱會，並表示：「大小場館都可以開，但最大的願望是從小場地開到大場地，恍如台北Legacy Taipei 音樂展演空間的大小，容納1000多名觀眾。」

WINNI望在香港舉行演唱會。（陳順禎攝）

自爆想蒲蘭桂坊

講到今次來港宣傳有否去吃香港美食，她們異口同聲分享：「凍檸茶、菠蘿包、乾炒牛河、魚蛋粉、燒賣和雞蛋仔……等。」另外提到會否考慮蒲蘭桂坊，她們一致點頭，魏嘉瑩說：「蘭桂坊飲酒，如果宣傳小姐帶我們去我們就去，因為感覺那邊很熱鬧，很想去體驗看看，不一定喝酒，就是想體驗當地的感覺。」談到講廣東話流暢程度，她們搖頭笑說：「我們不會，也怕唱廣東歌唱得不好，希望練好一點下次能夠表演廣東歌。」她們透露最喜歡聽陳奕迅和鄧紫棋唱歌。

魏嘉瑩說想體驗蘭桂坊當地的感覺。（陳順禎攝）

大談擇偶條件

談及擇偶條件，WINNI第一時間搶答希望找到孝順的伴侶。Ring則表示自己不愛出門，所以目前都是單身。她說：「我很看感覺，必須要看到那個人，我很喜歡方大同，恍如沈玉琳一樣搞笑，相處得好就可以了。」小V分享自己比較喜愛運動男孩型，她說：「一起去健身，我運動通常是舉鐵的那一種，我的力氣也很大。」魏嘉瑩透露喜歡另外一半與她打電動遊戲。

四位成員大談擇偶條件。（陳順禎攝）