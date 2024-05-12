吳家忻孖男友為未來奶奶薛芷倫慶祝母親節 升呢「百億新抱」在望
撰文：崔力生
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早年憑YouTube頻道「試當真」彈起成為「網民女神」的吳家忻（kayan9896），近年踩入樂壇轉戰成為歌手，感情方便也有新發展，與拍拖兩年的林家熙（Locker）分手後，一直對外說沒有追求者，豈料新戀情被意外曝光，對方更是大生地產發展主席及行政總裁馬清偉和「Ball后」薛芷倫所生的大仔馬桂烽（Justin），事後吳家忻大方承認新戀情，並透露二人已拍拖半年，但同時網民發現她被舊愛林家熙、游學修及Tyson Yoshi等一眾好友群起取消社交平台的關注。
雖然鬧出是非，但沉醉於愛河中的吳家忻，一於懶理，近日還與男友馬桂烽及對方家人一齊慶祝母情結，薛芷倫透過社交平台分享圖片，並開心寫道：「Family always comes first. I’m so grateful. Happy Mother’s Day ！家庭永遠是第一位的，我很感恩，母親節快樂 」。
相中，吳家忻依偎住男友的胸膛，以「大嫂」身分企正中間，而且與男友同樣穿上灰色衫，低調得來又夠甜蜜。更難得的是，兩人只是拍拖半年多時間，但已經獲邀出席如此重要的節日飯局，可見吳家忻深得未來奶奶歡心和喜愛，已融入家中，難怪網民表示吳家忻成為「百億新抱」在望。