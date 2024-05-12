吳家忻孖男友為未來奶奶薛芷倫慶祝母親節　升呢「百億新抱」在望

早年憑YouTube頻道「試當真」彈起成為「網民女神」的吳家忻（kayan9896），近年踩入樂壇轉戰成為歌手，感情方便也有新發展，與拍拖兩年的林家熙（Locker）分手後，一直對外說沒有追求者，豈料新戀情被意外曝光，對方更是大生地產發展主席及行政總裁馬清偉和「Ball后」薛芷倫所生的大仔馬桂烽（Justin），事後吳家忻大方承認新戀情，並透露二人已拍拖半年，但同時網民發現她被舊愛林家熙、游學修及Tyson Yoshi等一眾好友群起取消社交平台的關注。

Kayan9896在網絡上有極高人氣。（IG／＠kayan9896）

kayan9896在2021年與Locker（林家熙）年大方認愛，更不時於社交平台分享合照大放閃光彈，不過戀情只維持2年便分手收場。

網民早前發現kayan9896吳家忻與神秘男伴同遊銅鑼灣shopping。（網上圖片）

男方原來是大生地產發展主席及行政總裁馬清偉和「Ball后」薛芷倫所生的大仔馬桂烽（Justin）（網上圖片）

雖然鬧出是非，但沉醉於愛河中的吳家忻，一於懶理，近日還與男友馬桂烽及對方家人一齊慶祝母情結，薛芷倫透過社交平台分享圖片，並開心寫道：「Family always comes first. I’m so grateful. Happy Mother’s Day ！家庭永遠是第一位的，我很感恩，母親節快樂 」。

薛芷倫在社交平台分享子女跟她慶祝母親節。（IG圖片）

吳家忻亦有份出席，原來已融入家中。（IG圖片）

相中，吳家忻依偎住男友的胸膛，以「大嫂」身分企正中間，而且與男友同樣穿上灰色衫，低調得來又夠甜蜜。更難得的是，兩人只是拍拖半年多時間，但已經獲邀出席如此重要的節日飯局，可見吳家忻深得未來奶奶歡心和喜愛，已融入家中，難怪網民表示吳家忻成為「百億新抱」在望。

馬桂烽。（資料圖片）