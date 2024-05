吳家忻孖男友為未來奶奶薛芷倫慶祝母親節　升呢「百億新抱」在望

早年憑YouTube頻道「試當真」彈起成為「網民女神」的吳家忻(kayan9896),近年踩入樂壇轉戰成為歌手,感情方便也有新發展,與拍拖兩年的林家熙(Locker)分手後,一直對外說沒有追求者,豈料新戀情被意外曝光,對方更是大生地產發展主席及行政總裁馬清偉和「Ball后」薛芷倫所生的大仔馬桂烽(Justin),事後吳家忻大方承認新戀情,並透露二人已拍拖半年,但同時網民發現她被舊愛林家熙、游學修及Tyson Yoshi等一眾好友群起取消社交平台的關注。

Kayan9896在網絡上有極高人氣。(IG/@kayan9896)

kayan9896在2021年與Locker(林家熙)年大方認愛,更不時於社交平台分享合照大放閃光彈,不過戀情只維持2年便分手收場。

網民早前發現kayan9896吳家忻與神秘男伴同遊銅鑼灣shopping。(網上圖片)

男方原來是大生地產發展主席及行政總裁馬清偉和「Ball后」薛芷倫所生的大仔馬桂烽(Justin)(網上圖片)

雖然鬧出是非,但沉醉於愛河中的吳家忻,一於懶理,近日還與男友馬桂烽及對方家人一齊慶祝母情結,薛芷倫透過社交平台分享圖片,並開心寫道:「Family always comes first. I’m so grateful. Happy Mother’s Day !家庭永遠是第一位的,我很感恩,母親節快樂 」。

薛芷倫在社交平台分享子女跟她慶祝母親節。(IG圖片)

吳家忻亦有份出席,原來已融入家中。(IG圖片)

相中,吳家忻依偎住男友的胸膛,以「大嫂」身分企正中間,而且與男友同樣穿上灰色衫,低調得來又夠甜蜜。更難得的是,兩人只是拍拖半年多時間,但已經獲邀出席如此重要的節日飯局,可見吳家忻深得未來奶奶歡心和喜愛,已融入家中,難怪網民表示吳家忻成為「百億新抱」在望。

馬桂烽。(資料圖片)