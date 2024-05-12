林德信母親節宣布已榮升老竇老婆食住蛋撻生B　林子祥為孫女改名

林德信（Alex）藉母親節這個溫馨日子，正式向大家公開自己除了成為人夫外，已在兩個月前更成為人父，小公主取名林明，是由爺爺阿Lam（林子祥）為孫女改名，為了答謝太太Candace，除了要好好慶祝太太人生的第一個母親節，並承諾要努力自己的演藝事業，所以另一個「BB」亦同時面世，他即將推出的新專輯Hyperspace已製作完成，感謝太太照顧家庭，讓他可以專心事業，可謂雙喜臨門。

林德信原來靜靜雞做老竇！

林子祥為孫女改名「林明」。

林德信的女兒月前已經出世。

Alex提到太太無限感激,他說 : 「 這兩個月見到她坐月好辛苦，又不能出街，只能在屋企湊仔，真係好攰。」問到Candace，老公Alex是否有幫手照顧BB？她點頭說 : 「其實Alex好緊張我，亦好細心，係一個暖男，冇咗佢我真係搞唔掂，Alex係換尿片高手! 」Candace大讚老公細心之餘亦非常搞笑。

太太Candace透露，林德信現時已是換尿片高手。

原來Alex自細已坐不定，加上等候BB出世更是緊張，Candace爆他笑料說:「因為我係順產，在產房等生產時候，護士問我老公去咗邊度？Alex好緊張又坐唔定，所以常常周圍行希望放鬆一點，又知我等咗12個鐘仲未生得會好肚餓 ，所以去買蛋撻，我就係食住個蛋撻，多點氣力就生到BB！」Alex計劃遲些一家去旅行，但老婆Candace就話: 「你幫我減肥就係最佳禮物，現在所有褲都唔啱著，要著Alex嘅褲 !」Alex為家庭忙了一段日子，已做好準備全身再投入工作，努力搵奶粉錢。

林德信貼上與媽媽的照片。

Alex透露他即將推出的新專輯Hyperspace已製作完成，四首新歌屬於跨年代創作，由70年代去Disco到現在的電子音樂，以懷舊與現代結合，第一首推出名為《Drifting in Hyperspace (超空間)》與鄭嘉嘉合唱，就是想令人一聽就想跳舞，當太太表示想修身減肥，本身是瑜伽導師的Alex，當然就想到將自己新歌的輕快節奏，用來編排一套修身減肥舞，與太太一齊跳，他笑說：「聽住我的新歌減肥最好不過， 歡迎大家一齊跳呀。」