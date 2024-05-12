家族榮耀之繼承者｜梁諾妍處女作獻第一次　爆老公訊息轟炸羅子溢

羅子溢和梁諾妍今日（12日）出席《家族榮耀之繼承者》記者會，他們一起接受訪問，梁諾妍率先透露第一次拍劇的感受：「好彩有羅子溢，一開始入一個咁大嘅劇組，真係好緊張，本身老公洪永城同羅子溢都認識好似好姊妹，所以係開拍之前佢哋兩個都有溝通，之後我嘅信心就慢慢越嚟越好。」

羅子溢和梁諾妍今日（12日）出席《家族榮耀之繼承者》記者會。（葉志明攝）

提到老公洪永城經常發訊息給羅子溢，羅子溢笑說：「係真嘅。」梁諾妍則回應：「佢哋一講就講45分鐘或者1個鐘。」羅子溢被問到收到洪永城的訊息會否感到壓力很大，他表示：「都唔會嘅，我哋好friend嘅。就算我哋拍一啲親熱戲，佢都話去啦，我最鍾意睇。」

二人戲中有激情戲。（葉志明攝）

梁諾妍爆老公洪永城訊息轟炸羅子溢。（葉志明攝）

提到羅子溢在新劇中相當有艷福，拍攝階段是否與太太楊茜堯分房瞓，他表示：「今次我直程喺馬來西亞拍，三個月都已經分開咗瞓。」講到太太是否已習慣老公拍親熱戲，他幽默回應：「我都唔明點解成日有呢啲嘢發生，啲人一見到我就覺得我呢方面有啲經驗。」講到會否擔心家中的小孩會看到親熱鏡頭，他說：「我會俾小朋友睇啲冇親熱戲嘅，佢哋未必明白大人嘅世界，如果有得選擇佢哋都睇返卡通片。」

羅子溢唔會俾小朋友睇新劇親熱鏡頭。（葉志明攝）

另外有指梁諾妍出現乳腺炎，她坦言：「現在都還在發燒。」日前有網民直擊洪永城在深圳睇靚車，她說：「嗰日我哋真係返深圳做嘢，咁嗰日我哋同場嘅，但係唔同樓層，佢對啲電子嘢好有興趣。」