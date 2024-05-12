前「港產女團」冼迪琦空降旺角　想再見「養父馬國明」講呢句說話

台灣職棒啦啦隊隊員冼迪琦空降旺角！碰臉粉絲會未開始之前，現場已經有過百「龍友」粉絲守候，將會場擠得水洩不通，場面相當墟冚。據知有粉絲為佔有利位置一睹冼迪琦，竟然預早一個多小時到場，真是熱情！



《師奶兵團》中的冼迪琦只得7歲，相當可愛。（網上圖片）

今年25歲的冼迪琦雖然是台灣職棒啦啦隊，但早在童年時，她就曾以陳美娟（童年）、江悠悠（童年）、雯雯等身分亮相於《巨輪》、《蘭花劫》、《烈火雄心3》、《學警狙擊》等TVB劇之中，更曾被傳媒稱為「馬國明養女」。

冼迪琦也曾幫ViuTV拍劇。（網上圖片）

後來轉折之下，冼迪琦成為了AKB48 Team TP成員，出道近6年後於2023年5月畢業，並於同年加入職棒中信兄弟成為啦啦隊的一員。由於台灣的棒球啦啦隊風氣盛行，所以冼迪琦在台灣可算是相當受歡迎。

冼迪琦今日出席粉絲見面會。（梁碧玲 攝）

冼迪琦今日出席粉絲見面會。（梁碧玲 攝）

冼迪琦今日（12/05）出席位於旺角的品牌活動，她接受訪問時談到以往在女團的工作。她直言現在成為職棒啦啦隊後，雖然工作較為辛苦但更享受，而且，她還說到現時收入比起女團時為高。她說：「比以前偶像團體嘅時候係言嘅。大家都知道，女團或者男團唔易做，大家都係用愛發電，用夢想去努力。偶像團體收入的確唔係好高，好難講個數字，周邊賣得好啲，人工就會好啲，比較唔穩定。做啦啦隊就穩定，可能上一次場就幾多錢。」她透露，啦啦隊共有20幾名隊員，就好似普通打工仔一樣，她們也有輪班製，大概一個月都有7，8日天數上場。她說：「棒球有9局，我哋會跳3局之後休息，之後7至9局再上去跳，都要睇打幾耐，打得愈耐我哋就跳得愈耐。」她坦言，最長試過一場跳了差不多1至2小時。

冼迪琦今日出席粉絲見面會。（梁碧玲 攝）

冼迪琦（IG@pockydic_akb48teamtp）

問到加入啦啦隊的原因，她就解釋當時離開AKB48 Team TP後出了一本寫真，亦因為寫真回響大，所以才受到邀請出任啦啦隊員一職。很多香港的粉絲、網民都期望冼迪琦於香港發展，不過，她本人就頗有興趣。她回答：「我會覺得，有機會都會好好把握，拍戲或者唱歌演出都會。」

冼迪琦今日出席粉絲見面會。（梁碧玲 攝）

冼迪琦曾經與馬國明合作拍劇，會不會想重聚再合作？她說：「有機會都想嘅，好細個拍戲佢真係好照顧我，同埋佢好好人，所以我都想再話畀佢知：『我大個女啦！哈哈！』」她回憶道，當年拍劇時還是小孩，讀劇本時會讀錯字，說：「佢會教我咁樣做會好啲，或者會畀我一啲指引，所以會拍得比較順。」

有沒有特別想合作的演員或歌手？冼迪琦回答：「暫時冇一個明確目標，但係歌手嘅話，我梗係最鍾意張敬軒啦，我想睇佢演唱會！」Tyson Yoshi呢？她也回答：「有一次佢喺台灣開演唱會我都有睇，我自己一個走去睇，好有舞台魅力。其實我幾鍾意佢首《In My Dream》，好鼓勵到我。」

好多「龍友」影相呀！（梁碧玲 攝）

好多「龍友」影相呀！（梁碧玲 攝）

冼迪琦粉絲見面會，好熱鬧。（梁碧玲 攝）

粉絲可以同冼迪琦臉貼臉影相。（梁碧玲 攝）

有粉絲帶埋應援旗去見冼迪琦。（梁碧玲 攝）

場面相當墟冚。（梁碧玲 攝）

冼迪琦大方公開泳裝拍攝花絮。（ IG/@pockydic_akb48teamtp）

冼迪琦（IG@pockydic_akb48teamtp）

AKB48 Team TP《11月的腳鍊》MV，香港成員冼迪琦擔任C位。（MV截圖）

問到戀愛狀況，她坦言現時還是單身，說：「我覺得我平時喺台灣工作，好少返香港。我想先專心喺工作上面，而家先啱啱加入啦啦隊，唔想有咁多諗其他嘢。」