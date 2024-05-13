CHILL CLUB｜ANSON LO三度撼贏姜濤奪年度男歌手　直播台下拉隊走

年度樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介23/24》，已於5月12日假亞洲國際博覽館Arena圓滿落幕，教主Anson Lo盧瀚霆以146579票，連續第3年奪得年度男歌手大獎，全晚更連奪3個大獎，不過直播鏡頭卻拍下尷尬一幕。



MIRROR繼續在無對手情況下，以所得票數136,289連續4屆奪得「CHILL CLUB年度組合」。（電視截圖）

Anson Lo盧瀚霆幾度上台領獎，當然少不了與MIRROR獻唱新歌《Day 0》（電視截圖）

MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆以個人姿態獨攬三大獎項，包括年度男歌手、全民投票選出的年度流行歌曲、年度跳唱歌曲。當中壓軸頒發的年度男歌手大獎，宣布一刻AL雙手合十上台致謝：「唔知講咩好，大家好，我係MIRROR嘅Anson Lo盧瀚霆，近排訪問不停問關於Chill Club獎項，究竟你想唔想攞？有冇期望自己會攞？好坦白講，攞唔到咪下年再努力過，攞到固然會開心，我可以好驕傲咁同支持我嘅人、投票我嘅人、同埋愛我嘅神徒講，我而家係好開心嘅。」

宣布得獎後Anson Lo盧瀚霆合十行上台致謝。（影片截圖）

宣布得獎後Anson Lo盧瀚霆合十行上台致謝。（影片截圖）

教主得獎神徒功不可沒亦特別興奮，在台下高舉粉紅色燈牌歡呼。直播鏡頭除了拍下神徒興奮一幕，亦有為數不少的觀眾群起身奔向出口離開惹來有粉絲不滿賽果傳聞。不過頒獎禮遠在亞博舉行，來到尾聲部分人提早走避開人潮回家，亦是無可厚非。

Anson Lo盧瀚霆得獎神徒最開心。（影片截圖）

Anson Lo盧瀚霆台上致謝時，直播影到不少人離場。（影片截圖）