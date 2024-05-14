DJ SODA空降《第45屆十大中文金曲》　頒獎禮搖身一變電音派對？

香港電台主辦的「十大中文金曲」是年度樂壇盛事，亦是樂迷、歌手最看重的頒獎禮之一。今日（13/05）香港電台開始宣傳《第45屆十大中文金曲》，並在Facebook發放消息，是次頒獎禮香港電台邀請了韓國人氣DJ SODA到現場表演。



DJ SODA空降《第45屆十大中文金曲》。（截圖）

DJ SODA空降《第45屆十大中文金曲》。（截圖）

DJ SODA空降《第45屆十大中文金曲》。（截圖）

DJ SODA空降《第45屆十大中文金曲》。（截圖）

DJ SODA亦拍了一段短片，興奮地跳動表示開心，更大喊：「Let's party。」

DJ Soda是韓國性感女神。（IG@deejaysoda）

DJ SODA（Instagram@deejaysoda）

DJ SODA（Instagram@deejaysoda）

DJ SODA（Instagram@deejaysoda）

DJ SODA（Instagram@deejaysoda）

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DJ Soda（IG@deejaysoda）

DJ Soda（IG@deejaysoda）

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DJ Soda（IG@deejaysoda）

DJ Soda（IG@deejaysoda）

DJ Soda日前趁着好天氣出海玩，穿上性感比堅尼的她大展完美曲線！（IG@deejaysoda）

韓國DJ Soda憑着甜美臉孔和魔鬼身材而紅遍亞洲。（IG/ @deejaysoda）