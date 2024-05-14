東張西望｜何伯仔女被何太批謀住家產：我可以返大陸擺地攤煎牛扒

《東張西望》早幾集報道過76歲老翁「何伯」喪偶後結識到比他年輕30年，從內地到港的女士。何伯表示兩人於街市認識，她在自己報紙檔對賣菜，後來她經常煲靚湯給給何伯，「煲吓煲吓」就煲出了愛情，兩人認識不到半年後就結婚。令人想不到的是，報道出街之後竟然引起全城討論，之後《東張西望》又再次追訪「何伯新何太」，而何伯、新何太又繼續爆金句！



何伯太太喊晒口。（《東張西望》截圖）

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何伯太太喊晒口。（《東張西望》截圖）

睇唔出何太今年43歲......（截圖）

新何太親餵何伯飲湯。（《東張西望》截圖）

說時遲那時快，「東張何伯」已經成為港人茶餘飯後的「食花生」話題，而經過幾日的發酵後，《東張西望》亦再次拜訪「何伯新何太」，播了兩日預告後終於在今晚播出。

上一集預告內容：

東張西望｜新何太親餵「迷魂湯」 何伯反擊網民：我愈飲愈精神！

片尾預告中，何伯何太在鏡前大秀恩愛，何太絕地大反擊，說：「冇呢回事，我點解要當佢獵物？我當佢係寶，好唔好？啲人真係奇怪。」面對5個子女反擊，何太也說：「佢再娶嘅女人唔係我，佢哋一樣反對，你信唔信？」

新何太愈講愈嬲，更大爆何伯的5個子女「謀家產」。她說：「因為......為咗繼承權嘛，爭遺產。因為我名正言順成為合法夫妻，就可以爭遺產。佢哋冇嗰個權，就先下手為強。」有網民指「新何太」灌「迷魂湯」，何伯亦相當激氣，說：「啲人話飲迷魂湯飲死你，啲湯有毒。飲死我？我愈飲愈精神呀！」片段中新何太更在鏡頭前餵何伯飲湯。

何伯相當受落。（《東張西望》截圖）

今集內容：

何伯新何太受訪時，直言有留意網上評論，新何太更表示自己經常睇留言，說道：「只係睇咗幾千條留言，我尋晚睇到凌晨4點。」何伯亦出言護妻，說：「我當佢哋（網民）係瘋狗！佢根本唔理我家事發展，信晒啲反派。點知佢（哋）個心係咁，想我死，根本想我死，咁佢5個就分囉。吓，450萬每個收90萬嘛！」

情緒未到。（《東張西望》截圖）

新何太也試圖解釋何伯5名子女的意圖，說：「因為我名正言順成為合法夫妻，佢哋就冇繼承權，所以佢哋咪先下手為強，捲走晒我老公啲錢，等佢一分伙食費都冇，淨返4200蚊，我仲留喺我先生個袋！我唔要佢嘅！佢話畀隻錶去當我都話唔要住！我仲有錢頂得住！」新何太激氣的表示，不希望被何伯子女誤會，說：「因為我係好注重名聲嘅人！邪不能勝正！我哋為人正直，會堅持走返啱嘅路。」

新何太終於擠到少少眼淚出嚟！（《東張西望》截圖）

對於新何太向何伯取100萬的事情，何伯也相當護妻，直言自己與新何太亦有打算做生意，所以是「一齊做」。新何太也說：「我諗住攞住100萬先，慳住用先。我都想賺多啲返嚟同佢一齊享受嘅。」主持梁敏巧問：「蝕咗點算？」何伯回答：「蝕咗都預咗啦！我有450萬，嗰100萬攞出嚟做試金石囉。」新何太又解釋說：「有風險嘅。」

新何太話對龍鳳鈪買咗近10萬。（《東張西望》截圖）

新何太表示已經變賣咗。（《東張西望》截圖）

有網民指「新何太」灌「迷魂湯」，何伯相當激氣，說：「我不知幾清醒！啲錢係我自己搵返嚟，點解要俾佢（細女）一嘢盜晒我走？銀行嗰個同佢夾計有利益！」主持梁敏巧又說，表示網民認為是細女替他保管，何伯就十分清醒，說：「保管到我死咁點做生意呀？！我想上去發展，我仲想去珠海發展！」之後新何太更說可以北上做生意：「我可以返大陸擺地攤煎牛扒！」

對卞有網民指新何太貪錢，她就坦言：「佢哋太膚淺啦！我鍾意佢愛錫我，我覺得幸福囉！唔通我老公愛錫我都有罪？仲要俾嗰啲世人用唔好啲眼光睇佢？」何伯又說：「邊個女人呃我，我實睇得通！我10幾歲嚟香港，跑過江湖我知㗎。佢老實，靠得住。」

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