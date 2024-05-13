東張西望｜新何太「眼濕濕」講大陸親兒要打工養何伯：我好感動

《東張西望》早幾集報道過76歲老翁「何伯」喪偶後結識到比他年輕30年，從內地到港的女士。何伯表示兩人於街市認識，她在自己報紙檔對面賣菜，後來她經常煲靚湯給何伯，「煲吓煲吓」就煲出了愛情，兩人認識不到半年後就結婚。



新何太回應首飾都是A貨。（《東張西望》截圖）

「東張何伯新何太」成網路迷因圖。（《東張西望》截圖）

令人想不到的是，報道出街之後竟然引起全城討論，之後《東張西望》又再次追訪「何伯新何太」。面對網民質疑新何太在大陸有仔的言論，新何太在鏡頭更直認大陸有兒子，更有一番新言論。

東張西望｜新何太批何伯仔女謀住家產：我可以返大陸擺地攤煎牛扒

新何太更七情上面，「眼泛淚光」的說：「正正尋晚我就同仔咁樣講，我話：『仔仔，而家你阿叔而家冇晒錢，俾仔女捲走晒，佢臨老過唔到世，好淒涼......我仔仔就話：『我唔讀書，我出去搵嘢做賺錢，返嚟養阿叔。」新何太感嘆了一聲，繼續閉起雙眼疑似想擠出眼淚，續說：「我好感動。」

「東張何伯新何太」好睇過《家族榮耀》（《東張西望》截圖）

「東張何伯新何太」好睇過《家族榮耀》（《東張西望》截圖）

「東張何伯新何太」好睇過《家族榮耀》（《東張西望》截圖）

梁敏巧問：「你會不會打工養何伯？」新何太回答：「會，我一定會搵到生存方法。或者我返大陸，擺地攤喺街邊煎牛扒畀人食，我都會帶埋佢。」

新何太表示珠寶首飾大部分都是A貨，不過龍鳳鈪就係真嘅，值近10萬。

點擊下圖睇：

+ 6

新何太受訪時透露「收藏」的價值：

地圖袋：700多元

G字印花手袋：300多元

珍珠鑽石耳環：A貨

珍珠頸鏈：多年前在內地自己購買，2萬多

三兩多重龍鳳鈪：999,000 （近10萬），由何伯購買