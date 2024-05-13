曾志偉想香港小姐由主持到評判都全女班？　仲打算去中東拍外景

新一屆的《香港小姐競選》開始進行招募，無綫（TVB）總經理曾志偉今日（13日）出席完記者會，在接受傳媒訪問時表示今年考慮「搞搞新意思」，打算由主持到評判都是「全女班」：「PROUD TO BE A WOMEN嘛，作為一個女性為驕傲嘅話呢，會唔會全女性包括主持啊、評審啊都係呢，我哋就係度考慮中嘅，呢個係我哋其中一個選擇嚟。」

新一屆的《香港小姐競選》開始招募。(胡凱欣 攝)

TVB總經理曾志偉出席完記者會後接受傳媒訪問時表示今年考慮「搞搞新意思」。(胡凱欣 攝)

曾志偉說到過去51屆的香港小姐誕生了不少人材：「香港小姐選舉的確出咗唔少人材同埋好多代表性嘅港姐出嚟，你嚟到選香港小姐最重要一樣嘢就係你覺得作為一個女性係有驕傲㗎嘛，咁選港姐係一個榮譽嚟㗎嘛，所以就不如攞呢樣嘢做埋我哋個主題啦。」他被問到今年港姐會否出外景拍攝時，他則說：「繼幾年疫情之後已開返關啦嘛，咁不如就出去啦，咁既然諗到出去啦，不如去遠啲啦，所以我哋已經聯絡咗歐洲啊、中東啊佢哋地方。我哋就想分組去一啲唔同嘅地方去體驗當地女性唔同嘅生活啦，同埋女性嘅文化啦，咁佢哋又代表香港，順便宣傳吓我哋香港啦！」

曾志偉話今年外景會去歐洲同中東。(胡凱欣 攝)

曾志偉說到過去51屆的香港小姐誕生了不少人材。(胡凱欣 攝)

至於今日的記者會則找來全男班來吸引女生來參加，他們在台上表演後，連曾志偉都表示沒想到會這樣吸睛：「因為我都冇諗過行出嚟會咁靚仔，其實我哋每一年第一次招募嘅都係歷屆嘅冠軍啦，話畀大家聽，呢班就係港姐冠軍啦。跟住我哋就話仲有幾次招待會，不如試下全男班啦，咁唔淨止呢班係全男班，更加有啲係同港姐有關，已經將港姐迎娶返屋企。」一班男士除了與香港小姐息息相關外，他更指這班男士中亦有人是「香港先生」出身，曾志偉更預告：「咁即係作一個預告，可能我哋今年都會舉辦香港先生，因為我哋都停咗幾年冇搞！」

今日的記者會則找來全男班來吸引女生來參加。(胡凱欣 攝)