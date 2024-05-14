東張西望｜疑似何伯子女正式「宣戰」：冇義務供養家父續弦

《東張西望》報道「何伯新何太」事件引來全城討論熱潮，眾多網民一邊睇「新何太」花式解釋一邊「食花生」。最新一集「何伯新何太」更在節目中反擊網民，何伯直言：「我當佢哋（網民）係瘋狗！佢根本唔理我家事發展，信晒啲反派。「新何太」亦說：「因為我係好注重名聲嘅人！邪不能勝正！我哋為人正直，會堅持走返啱嘅路。」



何伯新何太故事一連分幾集，好睇過TVB爭產劇。（《東張西望》截圖）

節目中何伯多次提及「仔女捲走晒啲錢」，又謂細女未經他同意取走了450萬，又指5名子女等分身家。節目播出後，大批網民湧上「何伯&何伯老婆關注組」留言討論，當中有一則帖文，有網民自稱代表何家子女作出回應。

何伯新何太故事一連分幾集，好睇過TVB爭產劇。（《東張西望》截圖）

自稱「何家子女代表」之全文：「大家好，本人是何家子女代表，當日從銀行提取港幣四百五十萬款項只為維護我家何姓自身權益，而家父日後的生活所需我們當然會負責到底，至於家父續弦再娶的我們一致表決不會，亦無必要及義務責任供養，如“新何太”有任何異議，歡迎以法律行動解決，而我們何家五子女亦會以法律行動追討在此期間“新何太”向家父所得的所有財產，謹以此平台宣佈」

有網民自稱代表何家子女對今集《東張西望》「何伯新何太」言論作出回應。（Facebook截圖 / 何伯＆何伯老婆關注組）

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